Google a remis la victoire dans la bataille de la Cour suprême avec Oracle

Dans une décision qui pourrait avoir un impact considérable sur l’industrie de la musique sur toute la ligne, la Cour suprême a déterminé que la copie par Google de quelque 11 500 lignes du code Java d’Oracle constituait une utilisation équitable.

La Cour suprême s’est récemment prononcée sur l’affaire très médiatisée et les juges Roberts, Sotomayor, Kagan, Gorsuch et Kavanaugh se sont joints à l’opinion du juge Breyer. (Le juge Barrett n’a pas examiné la question ni ne s’est prononcé sur la question, tandis que le juge Thomas a déposé une opinion dissidente, à laquelle le juge Alito s’est joint.) Selon le programme de l’affaire, « Google a copié environ 11500 lignes de code de » Java pour permettre aux nombreux programmeurs qui êtes familier avec le langage pour développer des programmes pour Android.

Un tribunal fédéral a déterminé que les lignes de code en question étaient protégées par le droit d’auteur, mais un jury a conclu que le code levé constituait un usage loyal. Enfin, le Circuit fédéral a annulé cette dernière décision, « concluant que la copie de Google n’était pas une utilisation loyale en droit. » La Cour suprême, pour sa part, a supposé «à des fins d’argumentation que les lignes copiées pouvaient être protégées par le droit d’auteur» et s’est principalement concentrée sur la question de savoir si l’usage en question était qualifié d’utilisation loyale.

Et ce faisant, la Cour suprême a examiné «les quatre facteurs directeurs énoncés dans la disposition relative à l’utilisation équitable de la Loi sur le droit d’auteur», y compris la nature / le but de l’utilisation, le type d’oeuvre protégée par le droit d’auteur, la quantité / la partie de l’oeuvre utilisée, » et l’effet de l’utilisation sur le marché potentiel ou la valeur de l’œuvre protégée par le droit d’auteur. «

«La nature du travail en question favorise l’utilisation équitable», indique le programme, notant que «dans le cadre d’une interface, les lignes copiées sont intrinsèquement liées à des idées non protégées par le droit d’auteur (l’organisation globale de l’API) et à la création de nouvelles créations. expression (le code écrit indépendamment par Google).

«Contrairement à de nombreux autres programmes informatiques, la valeur des lignes copiées est en grande partie dérivée de l’investissement des utilisateurs (ici des programmeurs informatiques) qui ont appris le système de l’API.»

Le document lie ensuite le facteur déterminant le caractère / le but à la nature «transformatrice» (ou l’absence de celui-ci) de l’utilisation – un point qui a joué un rôle prépondérant dans plusieurs cas de violation du droit d’auteur «d’utilisation équitable» de l’industrie de la musique.

« Google n’a copié que ce qui était nécessaire pour permettre aux programmeurs de travailler dans un environnement informatique différent sans abandonner une partie d’un langage de programmation familier », poursuit le programme. « Google a copié environ 11 500 lignes de code de déclaration à partir de l’API … Ces 11 500 lignes, cependant, ne représentent que 0,4% de l’ensemble de l’API en question, qui se compose de 2,86 millions de lignes au total.

«Google a copié ces lignes non pas en raison de leur créativité ou de leur beauté, mais parce qu’elles permettraient aux programmeurs d’apporter leurs compétences à un nouvel environnement informatique de smartphone. Le facteur de «caractère substantiel» pèsera généralement en faveur de l’utilisation équitable lorsque, comme ici, la quantité de copies était liée à un objectif valide et transformateur.

« La Cour conclut que la copie par Google de l’API pour réimplémenter une interface utilisateur, en ne prenant que ce qui était nécessaire pour permettre aux utilisateurs de mettre leurs talents accumulés au service d’un programme nouveau et transformateur, constituait une utilisation équitable de ce matériel en droit », Conclut le programme.

Si l’on se penche brièvement sur l’opinion du juge Breyer, l’usage loyal est un concept «flexible», et «les tribunaux doivent l’appliquer à la lumière des objectifs parfois contradictoires de la loi sur le droit d’auteur, et son application peut très bien varier selon le contexte.

«Et de même que l’usage loyal tient compte du marché sur lequel les scripts et les peintures sont achetés et vendus, il doit également tenir compte des réalités de la création et de la diffusion des œuvres technologiques. Nous ne pensons pas qu’une approche proche du «tout ou rien» serait fidèle à la conception générale de la Loi sur le droit d’auteur.

«Nous arrivons à la conclusion que dans ce cas, où Google a réimplémenté une interface utilisateur, en ne prenant que ce qui était nécessaire pour permettre aux utilisateurs de mettre leurs talents accumulés au service d’un nouveau programme transformateur, la copie par Google de l’API Sun Java était une utilisation équitable. de ce matériel comme une question de droit. »