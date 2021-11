Google a renvoyé la mise à jour Android 12 à certains Pixel

Jimmy Westenberg / Autorité Android

TL;DR

Certains propriétaires de Pixel dans le monde reçoivent une notification pour réinstaller Android 12. La mise à jour est la version Verizon du système d’exploitation, même si les téléphones qui la reçoivent ne sont pas des modèles Verizon. Nous conseillons aux utilisateurs d’ignorer cette mise à jour jusqu’à ce que Google explique la situation.

En octobre, les appareils Pixel pris en charge ont reçu la nouvelle mise à niveau vers Android 12. Au début de ce mois, ces mêmes Pixels ont reçu une mise à jour du correctif de sécurité de novembre. Tout cela est normal et attendu.

Cependant, aujourd’hui, certains propriétaires de Pixel voient une nouvelle mise à jour qui leur demande de passer à Android 12 – encore une fois. Nous voyons des rapports provenant de plusieurs endroits, y compris Reddit et ce fil de support Google. Fait intéressant, la notification de mise à jour semble être essentiellement identique à la mise à jour qu’ils ont vue en octobre lorsqu’ils sont passés d’Android 11 à Android 12.

Bien que Google n’ait pas encore publié de déclaration, toutes les preuves suggèrent que la société a poussé à tort la mise à niveau Android 12 exclusive de Verizon vers des pixels non-Verizon. Nous avons contacté l’entreprise pour obtenir des éclaircissements à ce sujet, mais nous n’avions pas reçu de réponse avant la publication.

Théoriquement, les grandes différences entre une version Verizon d’Android et une version non-Verizon seraient liées aux bandes radio. Verizon utilise par exemple mmWave pour ses connexions 5G, tandis que la plupart des réseaux 5G dans le monde utilisent Sub6. Verizon est également un réseau basé sur CDMA tandis que la plupart des autres sont GSM. Dans cet esprit, il n’y a probablement rien de mal à installer cette mise à jour, mais cela ne vous ferait probablement aucun bien non plus.

Jusqu’à ce que Google fasse une déclaration formelle à ce sujet, nous conseillons aux gens de ne pas télécharger cette mise à jour. Si vous l’avez déjà fait, vous n’aurez probablement pas trop de problèmes. Cependant, cela pourrait affecter négativement votre capacité à passer proprement aux prochaines mises à jour à venir.