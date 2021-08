Google a rétabli la publicité cryptographique ⋆ Crypto new media

in

Depuis hier, Google s’est rouvert à la publicité crypto.

En effet, depuis le 3 août 2021, les nouvelles règles sur les services et produits financiers annoncées en juin sont entrées en vigueur, permettant à nouveau la publicité pour les services et activités liés à la crypto-monnaie.

Ainsi, à partir d’hier, les plateformes publicitaires de Google accepteront à nouveau les annonceurs faisant la promotion des échanges crypto et des portefeuilles crypto aux Etats-Unis s’ils répondent à certaines exigences et sont certifiés par Google.

Pour être certifiés par Google, les annonceurs doivent être enregistrés auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des États-Unis ou en tant qu’entité bancaire reconnue par le gouvernement fédéral ou l’État aux États-Unis, et doivent également se conformer aux exigences légales applicables, y compris toute législation locale ou fédérale. exigences.

Par conséquent, l’ouverture ne s’applique pas à toutes les sociétés de cryptographie, mais uniquement aux sociétés américaines, ou à celles enregistrées auprès du FinCEN, qui répondent à certaines exigences et sont essentiellement des échanges ou des portefeuilles.

De plus, pour faire la publicité de leurs produits ou services cryptographiques, les annonceurs doivent avoir demandé et obtenu la nouvelle certification Google pour les échanges et les portefeuilles.

Pour terminer, publicités pour les ICO, les protocoles de trading DeFi, les prêts de crypto-monnaie, les offres initiales DEX, les jetons de pool de liquidité, les portefeuilles non dépositaires, les dApps non réglementés, aussi bien que annonces qui regroupent ou comparent des crypto-monnaies ou des produits connexes, tels que les indicateurs de trading, les conseils en investissement, les agrégateurs ou les sites affiliés avec un contenu connexe ou des critiques d’intermédiaires financiers, ne seront pas autorisés.

Google rétablit la publicité crypto : conséquences et impact

Néanmoins, il s’agit d’un un pas en avant significatif, surtout compte tenu de l’interdiction totale en vigueur jusqu’à avant-hier, depuis juin 2018.

On ne sait pas encore quelles sociétés de crypto ont décidé de commencer à faire de la publicité sur Google dès hier, mais il est logique d’imaginer qu’il pourrait certainement y en avoir, à commencer par des géants comme Coinbase.

Une chose difficile à imaginer, cependant, est l’impact que cette nouvelle pourrait avoir sur les marchés de la cryptographie. Si les géants américains du marché de la cryptographie commençaient à lancer des campagnes publicitaires à grande échelle, par exemple sur YouTube, ils pourraient augmenter considérablement le nombre total de détenteurs de crypto-monnaie.

À ce jour, seule une minorité d’Américains sont actifs sur les marchés de la cryptographie, donc le potentiel de croissance est considérable. En cas de nouvelle hausse des marchés, de vastes campagnes publicitaires sur YouTube pourraient augmenter ce pourcentage.