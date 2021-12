Google a révélé les 100 meilleurs cadeaux de vacances tendance pour 2021

Les recherches pour ce parfum pour hommes, en particulier dans la taille de voyage en déplacement, ont été à la mode. C’est un parfum terreux et boisé avec des notes de feuilles de menthe, de fleur d’oranger et de vanille de Madagascar. Sephora décrit l’eau de Cologne comme « un parfum pour un homme fort et passionné, qui est maître de lui-même ».

Cependant, de nombreuses critiques de Sephora proviennent de femmes faisant l’éloge du parfum, avec une écriture: « Ceci est absolument fait pour une femme 2 … reçu en cadeau de mes récompenses et waalaa sent incroyable surtout pour l’automne que je prévois de faire c’est mon rendez-vous quotidien ! » Un autre a partagé : « J’ai essayé un échantillon sans savoir qu’il s’agissait d’un parfum pour hommes. J’ai adoré ! »

Un autre a jailli: « Laissez-moi juste dire ceci – quiconque vous sent avec ce parfum est allumé, ne va pas donner deux sh * ts si c’est pour les hommes ou les femmes parce qu’ils vont vous vouloir, peu importe qui ils sont ou qui tu l’es, c’est si bon. Les étiquettes ?! Non merci ! Peut-être que tu vas vivre pour toujours mais je ne le suis pas, je vais me baigner dedans et profiter de ma vie. «