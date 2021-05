Google a simplement permis aux développeurs de créer plus facilement de belles applications sur de grands écrans, et nous sommes là pour cela

Les directives mises à jour devraient aider les développeurs à concevoir des applications plus responsables, adaptables et évolutives afin que les utilisateurs bénéficient de la meilleure expérience possible, que leurs applications soient sur les meilleurs téléphones, les nouveaux pliables ou les tablettes Android bon marché. Cela devrait mieux solidifier la compréhension des développeurs de la disposition et de la conception des composants afin de garantir que tous les éléments de l’interface utilisateur correspondent correctement à l’écran sur lequel ils sont rendus. Il sert également d’aperçu des 5 choses que vous pouvez faire pour préparer votre application pour les grands écrans et des nouveautés dans les sessions pliables, tablettes et grands écrans la semaine prochaine.

Nous avions depuis longtemps besoin de meilleurs conseils pour les applications grand écran – en particulier pour les Chromebooks – et étant donné que Google I / O de cette année cherche à nous apporter les plus grands changements de conception pour Android depuis que Material Design a été dévoilé pour la première fois à Google I / O 2014, c’est Il n’est pas surprenant que Google essaie de jeter les bases tôt et de s’assurer que les bases sont mises à jour et à jour avant de nous lancer dans le prétendu Material NEXT et ce nouveau système de thème système chic qui ne figure toujours pas dans les aperçus des développeurs. En espérant que Google l’enregistre pour un grand début sur scène la semaine prochaine, car le nouveau système de thème semble trop joli pour être un faux.

Les Chromebooks n’ont pas été explicitement mentionnés dans l’annonce ou les directives d’aujourd’hui – ce qui n’est pas très surprenant étant donné que l’équipe de conception de matériaux a tendance à se concentrer avant tout sur les téléphones et les tablettes Android – mais lorsque Android Central a contacté l’avocat de la conception de matériaux Liam Spradlin, qui a rédigé l’aperçu d’aujourd’hui et a beaucoup travaillé sur les nouvelles lignes directrices, il a dit que ce n’est que le début:

«Dans cette mise à jour, nous avons essayé d’établir des directives de mise en page qui passeraient des téléphones aux écrans d’ordinateur, ainsi que des directives pour la composition et le comportement des composants qui évoluent en cours de route. … Il reste encore du travail à faire pour creuser plus profondément dans les spécificités uniques de certains facteurs de forme, cependant. “

Une chose est sûre: la semaine prochaine sera une semaine de bannières pour Android et les équipes de Material Design, et pour ma part, j’ai hâte de la voir se dérouler mardi.