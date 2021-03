Google a-t-il simplement admis qu’il suivait les utilisateurs même pendant les sessions de navigation privée sur Chrome?

Dans son dossier judiciaire, le géant de la technologie a déclaré qu’il était clair que la navigation privée ne signifiait pas que l’utilisateur était « invisible ».

Mode de navigation privée de Google Chrome: Google serait confronté à un recours collectif pour avoir prétendument suivi des utilisateurs même lorsqu’ils utilisent son navigateur Chrome en mode incognito. Le géant des moteurs de recherche n’a pas réussi à convaincre un juge californien de se débarrasser du procès intenté par trois utilisateurs en juin de l’année dernière. Le mode incognito de Chrome est destiné à permettre aux utilisateurs de surfer en privé sur Internet sans suivre leurs mouvements, afin de donner aux utilisateurs une certaine confidentialité, mais les utilisateurs ont allégué que le moteur de recherche continuait à suivre leurs mouvements. Cela a également été le cas lorsqu’ils ont désactivé la collecte de données par Chrome, ont déclaré les utilisateurs, car d’autres outils Google utilisés par les sites Web collectaient leurs informations personnelles.

Google, qui tentait de convaincre le juge de disposer du procès, a quelque peu admis ce suivi. Dans son dossier judiciaire, le géant de la technologie a déclaré qu’il indiquait clairement que la navigation privée ne signifiait pas que l’utilisateur était « invisible », et qu’il avait également informé les utilisateurs que leur activité, même en mode incognito, pouvait être visible par les sites Web qu’ils visitaient, ainsi que des services publicitaires ou des analyses tiers susceptibles d’être utilisés par le site Web visité.

Le juge a cependant refusé de rejeter l’affaire, affirmant que Google n’avait pas informé les utilisateurs qu’il se livrait à une prétendue collecte de données même s’ils utilisaient le mode privé. Google a nié avec véhémence cela et a déclaré qu’il se défendrait vigoureusement contre le procès. La société a déclaré dans des déclarations à divers organes de presse que son mode de navigation privée empêche l’enregistrement de l’activité des utilisateurs dans le navigateur ou les appareils, et a ajouté que chaque fois qu’un onglet de navigation privée est ouvert, le navigateur informe l’utilisateur que les sites Web qu’il visite peuvent être en mesure de suivre leur activité de navigation pendant la session.

Le procès est survenu à un moment où le géant des moteurs de recherche travaille sur l’élimination progressive des cookies tiers et ne cherche pas non plus à mettre en place des remplacements permettant de suivre les utilisateurs. Actuellement, Google et Apple sont tous deux sous le contrôle des législateurs américains pour leurs pratiques de collecte de données.