Google a tout essayé mais construit le meilleur téléphone

À 13 h HE, Google fera de son mieux pour convaincre des millions de personnes d’acheter un Pixel 6 ou Pixel 6 Pro au lieu de l’iPhone 13 d’Apple ou d’un Samsung Galaxy. Est-ce que ça marchera? Cela dépend si Google fait quelque chose qu’il n’a jamais réussi à faire avec un lancement de téléphone : tirer sur chaque cylindre.

Le Google Pixel n’a jamais été le téléphone informatique, le téléphone tout sauf l’évier de la cuisine, le téléphone dont les premiers utilisateurs ont envie. Samsung a initialement accaparé le côté Android de ce marché avec le Galaxy Note, et c’est en 2017 qu’Apple a franchi la barre des 1 000 $ avec l’iPhone X et l’a suivi avec les coûteux Pro et Pro Max.

Google n’a sans doute jamais eu de téléphone vraiment phare pour appeler le sien : alors que l’incroyable logiciel d’appareil photo du géant de la recherche a fait du Pixel un coup de poing au-dessus de son poids pendant des années, la société était par ailleurs en concurrence dans le niveau phare du budget. Le Pixel, le Pixel 2, le Pixel 3 et le Pixel 5 avaient tous un prix pour un iPhone d’entrée de gamme, au lieu de viser la lune – ce qui est logique, compte tenu du peu de marketing, de partenariats avec des opérateurs et de matériel brut. prouesses que Google pourrait rassembler pour chacun.

Alors que Google a sans doute participé à toutes les versions phares de téléphones Android, remontant au T-Mobile G1 / HTC Dream en 2008 et au programme Nexus de 2010 à 2015, il n’a jamais été en charge de son destin dans la mesure où Apple ou même Samsung est aujourd’hui. Jusqu’au Pixel 3a de 2019, chaque téléphone Google s’appuyait sur une porte tournante de fabricants de smartphones tiers pour sa pile matérielle, notamment Motorola, HTC, LG et Huawei.

Le Pixel 3A économique a été le premier appareil à trouver un créneau de vente en apportant l’excellent appareil photo de Google à un téléphone à 399 $ (gagnant brièvement une part de marché estimée à 0,4%). C’était également le premier téléphone entièrement développé par une équipe de Google comprenant d’anciens concepteurs et ingénieurs de HTC. (La société les a rachetés pour 1,1 milliard de dollars en 2018.) Après l’échec du Pixel 4, l’équilibre de ce Pixel 3A entre un design simpliste, un appareil photo performant et des fonctionnalités de milieu de gamme a informé chaque lancement de téléphone Google ultérieur – jusqu’à maintenant.

Le Pixel 6 est un tournant

Google signale depuis des mois que le Pixel 6 est un tournant. Le téléphone Google est à nouveau premium. Nous n’avons pas vu de matériel de marque Google aussi ambitieux depuis les téléphones Nexus les plus chers, et nous n’avons probablement pas vu un budget marketing aussi important depuis le tout premier Pixel, voire jamais. Le patron du matériel de Google, Rick Osterloh, nous a déclaré en août que l’entreprise était « prête à investir beaucoup dans le marketing » afin de développer la marque, et le budget était apparemment suffisamment important pour que la directrice financière Ruth Porat l’abandonne lors d’un appel de résultats.

Le design du Pixel 6. GIF : Google

Les Pixel 6 et 6 Pro ont également un design pas comme les autres téléphones, plaçant leurs multiples caméras dans une énorme barre de caméra rappelant un droïde Star Wars, avec une touche de couleur distinctive en haut. La présence signalée d’un nouvel appareil photo de 50 mégapixels qui attire 150% de lumière en plus montre que Google va enfin de l’avant, aux côtés d’un capteur grand angle et d’un zoom périscope 4x sur le Pro – tandis qu’à l’avant, de grands écrans incurvés avec des taux de rafraîchissement élevés , les caméras perforées et les cadres minimaux renforcent l’apparence haut de gamme des deux téléphones. Ils auraient également des batteries gigantesques, jusqu’à 5 000 mAh, résolvant le plus gros problème qui a coulé le Pixel 4, et un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran.

Et pour la toute première fois, un Pixel aura la propre puce de Google en son cœur : un nouveau SoC appelé Tensor conçu par Google lui-même avec des performances d’IA « totalement différenciées » (il peut contenir une combinaison inhabituelle de CPU et de GPU prêts à l’emploi noyaux).

L’idée semble être que Google tirera un Apple – en contrôlant l’ensemble de la pile matérielle et logicielle, il pourrait théoriquement offrir des fonctionnalités et des performances optimisées comme nous n’en avons jamais vu avec les précédents téléphones Qualcomm de l’entreprise.

Selon les pages de produits divulguées, les nouveaux Pixels présenteront quatre avantages en particulier qui doivent probablement quelque chose à la nouvelle puce : une fonction Magic Eraser qui peut supprimer automatiquement un objet indésirable d’une photo, une fonction Face Unblur qui peut stabiliser une photo floue, une fonction de traduction en direct pour une traduction en temps réel sans connexion Internet et une garantie de cinq ans de mises à jour de sécurité. Néanmoins, je dois me demander si cela suffira.

Les iPhones d’Apple n’ont jamais été aussi puissants, la gamme d’iPhone 13 s’améliorant pratiquement à tous égards par rapport à l’iPhone 12 déjà capable, et cette année, ce sont les appareils photo du Pixel qui rattrapent leur retard. Les opérateurs ont proposé des offres d’échange d’iPhone inédites qui offrent même un modèle de 1 000 $ gratuitement sur 24 mois, même si vous échangez un iPhone de trois ans, ce qui rend ces offres encore plus intéressantes. Compte tenu de la valeur relative d’un ancien téléphone Pixel, il est très difficile d’imaginer AT&T, T-Mobile et Verizon offrant la même chose aux clients de Google.

Les fuites de prix me font également réfléchir. Plusieurs sources rapportent que Target répertorie en interne les Pixel 6 et Pixel 6 Pro à 599 $ et 898 $ respectivement. Cela signifierait qu’ils commencent moins cher que le Pixel 5, ce qui semble étrange – bien que je prendrai volontiers un prix inférieur si je peux l’obtenir, cela suggère que Google subventionne ces téléphones lui-même (peut-être parce qu’il ne reçoit pas ce coup de pouce des opérateurs) ou ça coupe des coins. Bien que j’espère que Google a compris son contrôle de la qualité, de nombreux téléphones de l’entreprise ont eu de gros problèmes dans le passé, y compris des défauts de fabrication et des problèmes de batterie qui ont conduit à des boucles d’amorçage avec le Nexus 5X et le Nexus 6P, des problèmes de contrôle de qualité d’écran avec le Pixel 2 XL et un nombre croissant de Pixel 3 mystérieusement maçonnés. Certains téléphones Pixel 5 présentaient également un écart d’affichage étrange. Je connais des gens qui n’envisageront même plus un téléphone Google, brûlé par un trop grand nombre de boucles d’amorçage.

À tout le moins, les prix me suggèrent que Google n’a probablement pas d’autres fonctionnalités matérielles haut de gamme dans ses manches – Google pourrait rencontrer l’iPhone, mais il ne le battra probablement pas cette année.

Heureusement pour Google, sa définition du succès est relative. Le Nikkei rapporte que Google essaie simplement de produire 7 millions de ses nouveaux téléphones Pixel 6, ce qui aurait seulement doublé les livraisons de smartphones de l’entreprise l’année dernière. (Apple et Samsung sont connus pour expédier 80 millions de téléphones par trimestre.) La société n’a pas besoin de briser le duopole Apple-Samsung en nous convainquant de renoncer à un iPhone ou à un Galaxy cette année ; il a juste besoin d’une victoire.

Google a juste besoin d’un téléphone qui se démarque du lot, d’une campagne de marketing et de sensibilisation massive, de partenariats avec des opérateurs à travers le monde, d’un appareil photo de pointe, d’une excellente autonomie, de performances rapides, d’un design attrayant, de bonnes critiques et sans drapeaux rouges. Si tout fonctionne – si Google peut frapper sur tous les cylindres – peut-être qu’il pourra utiliser ce succès comme tremplin pour aller encore plus fort l’année prochaine.