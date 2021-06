Google a transformé un homme en tueur en série

TL;DR

Google a étiqueté à tort un homme comme un tueur en série. Le résultat de la recherche de son nom a affiché sa photo à côté d’un article de Wikipedia sur un violeur et un meurtrier.

Imaginez que vous soyez prêt pour un entretien d’embauche ou un premier rendez-vous et que la personne que vous êtes sur le point de rencontrer vous découvre sur Google que vous êtes un tueur en série ! C’est sûrement l’étoffe des cauchemars, mais pour un homme de Zurich, c’est devenu bien trop réel grâce à Google.

Hristo Georgiev parcourait sa boîte de réception lorsqu’il est tombé sur un e-mail d’un ancien collègue. Le message l’avertissait qu’une recherche Google de son nom avait fait apparaître son image liée à un article de Wikipédia sur un tueur en série.

Il s’avère que Georgiev, malheureusement, partage son nom avec un violeur et tueur en série bulgare, connu sous le nom de The Sadist, qui a assassiné cinq personnes entre 1974 et 1980. De toute évidence, quiconque cliquerait sur l’article de Wikipédia se rendrait compte qu’il ne s’agit pas en fait de Georgiev, l’ingénieur. Cependant, quelque chose comme cela pourrait avoir des implications beaucoup plus sombres, comme le souligne Georgiev dans son article de blog sur l’incident.

Le problème est apparemment survenu en raison de l’algorithme Knowledge Graph de Google qui a fait correspondre à tort l’image de Georgiev à l’article sur le tueur en série. Google utilise Knowledge Graph dans les résultats de son moteur de recherche pour recueillir des informations à partir de diverses sources. Ces informations sont présentées aux utilisateurs sous la forme d’une boîte d’information à côté des résultats de la recherche. Voici à quoi ressemblait le résultat de la recherche pour le nom de Georgiev.

« La propagation généralisée des fausses nouvelles et de la culture de l’annulation a rendu littéralement vulnérable tous ceux qui ne sont pas anonymes. Quiconque est présent sur Internet aujourd’hui doit s’occuper de sa représentation en ligne », a averti Georgiev dans son article de blog.

Heureusement, Google a corrigé son erreur après que Georgiev ait approché Hacker News à ce sujet. Le site internet a accéléré l’émission et son image n’est plus associée à celle du tueur en série. Cependant, de nombreux commentateurs du portail ont souligné que les boîtes du Knowledge Graph de Google sont jonchées d’erreurs.

“J’ai également vu de mauvais résultats KG pour des conditions médicales, énumérant les mauvais symptômes ou décrivant des maladies faciles à traiter comme” incurables “. Maintenant, j’ignore activement la zone d’information et je clique intentionnellement sur un site Web non Google faisant autorité », a écrit un utilisateur.

Avez-vous déjà vu un résultat de recherche incorrect dans le Knowledge Graph de Google ? Répondez à nos sondages et parlez-nous de vos expériences dans la section commentaires ci-dessous.