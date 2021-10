Google a un problème surprenant avec le Pixel 6

La série Pixel 6 est sortie, les commandes étant expédiées aux acheteurs chanceux qui ont précommandé les combinés tôt. Eh bien, les téléphones sont expédiés à certains d’entre eux, au moins. C’est parce que Google a actuellement un gros problème avec les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, un problème qui se trouve également être un problème assez étonnant.

La société n’a pas assez d’unités Pixel 6 et Pixel 6 Pro pour tout le monde. Et c’est une excellente nouvelle pour le Pixel. C’est également assez surprenant si l’on considère les ventes médiocres des téléphones Pixel de la génération précédente. Les deux nouveaux combinés représentent une avancée significative par rapport aux modèles de l’année dernière et probablement les meilleurs rivaux iPhone que Google ait jamais créés. Il n’est pas étonnant que les téléphones se vendent comme des petits pains. Non seulement cela, mais les deux modèles Pixel 6 sont encore plus abordables que prévu, avec le Pixel 6 à partir de 599 $ débloqué.

Google peut-il fabriquer suffisamment de pixels ?

C’est un gros problème avec le Pixel 6 : des tonnes d’intérêt de la part des consommateurs. Mais ce n’est pas forcément une bonne nouvelle pour Google.

Lorsque l’iPhone 13 s’est épuisé dans les premiers jours suivant les précommandes, vous saviez qu’Apple reconstituerait rapidement le stock. Apple a passé des commandes record de pièces pour iPhone 13, selon les rumeurs qui ont précédé l’événement de lancement. Tous ces rapports indiquaient qu’Apple avait fait tout son possible pour éviter que les pénuries de puces en cours n’affectent l’iPhone. Et ce n’est toujours pas suffisant.

De plus, l’iPhone 13 est peut-être épuisé en ligne, mais vous pouvez toujours vous procurer certains modèles dans les magasins. Sans oublier que tous les opérateurs et détaillants de produits électroniques vendent l’iPhone 13 depuis le premier jour des précommandes. Et cela vaut pour des dizaines de pays où Apple a sorti la série iPhone 13 à la mi-septembre.

Google est peut-être une entreprise aussi grande qu’Apple et fabrique peut-être des téléphones depuis plus d’une décennie. Mais Google n’a pas développé les accords de chaîne d’approvisionnement massifs qu’Apple a mis en place pour les iPhones. Aucun des pixels qui ont précédé le Pixel 6 n’était aussi attrayant. Mais encore une fois, Google n’a jamais vraiment essayé de commercialiser ces téléphones correctement. Même avec la série Pixel 6, le téléphone n’est disponible que dans certains pays. Google ne peut pas encore rivaliser avec Apple à l’international.

Prenez en compte la pénurie de puces et tous les retards de la chaîne d’approvisionnement, et vous vous rendez compte que Google pourrait avoir du mal à tirer le meilleur parti de la série Pixel 6 cette année.

La face avant du Pixel 6 Pro de Google. Source de l’image : Christian de Looper pour .

Listes d’attente du Pixel 6 Pro

Nous avons signalé que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro ont commencé à se vendre il y a quelques jours. Google a corrigé l’accord de précommande Pixel Buds A pour les acheteurs qui ont oublié le cadeau. La société a également ajouté une liste d’attente à la boutique en ligne Google, permettant aux acheteurs de manifester leur intérêt pour le combiné.

Ces listes d’attente sont très actives pour les deux téléphones, même si certaines références peuvent toujours être disponibles pour les acheteurs. Le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro sont disponibles en différentes options de couleur et de stockage. En outre, certains d’entre eux se vendent déverrouillés, tandis que d’autres viennent avec des offres de transporteur.

« La bannière de la page Pro sur le Google Store est toujours exacte – certains modèles du Pro sont en rupture de stock », a déclaré Google à The Verge. « Alors que nous travaillons pour rendre plus disponible, les clients peuvent consulter nos partenaires agréés dans tout le pays jusqu’à épuisement des stocks. »

Le problème du délai du Pixel 6

Mais c’est pire. Ce ne sont pas seulement les problèmes d’actions que Google traite. Selon Android Police, certaines précommandes de Pixel 6 connaissent des retards massifs qui remontent jusqu’à la mi-décembre.

Même les acheteurs qui ont commandé le combiné assez tôt ont constaté que leurs commandes étaient repoussées, comme on le voit ci-dessous.

@ATT Comment expliquez-vous le déplacement de la date d’expédition du Pixel 6 pro « précommandé » d’aujourd’hui au 9-16 DÉCEMBRE ?!?! Je passe ma commande dans les 3 heures suivant la mise en ligne de la page de commande. C’est BS ! pic.twitter.com/A6AmbjWYGy – Priyanshu Jha (@Priyanshu_Jha) 26 octobre 2021

Le blog note qu’il n’y a pas que les clients d’AT&T confrontés à des retards de Pixel 6. Ce sont également les abonnés Verizon et T-Mobile qui sont confrontés à des problèmes d’expédition similaires avec le Pixel 6.

AT&T a déclaré à Android Police que certains modèles étaient épuisés, et il a blâmé Google :

Nous expédions actuellement des appareils en précommande aux clients. Pour quelques variantes sélectionnées, il peut y avoir des retards en fonction de l’inventaire du fabricant et nous nous efforçons de fournir à chaque client son appareil le plus rapidement possible.

On ne sait pas quand il y aura suffisamment de stock de Pixel 6 et Pixel 6 Pro pour tout le monde. Plutôt que de faire face à des retards, vous voudrez peut-être vérifier auprès des détaillants de votre région le stock dans les magasins physiques.