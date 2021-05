Google a une idée géniale pour les pixels avec une technologie de caméra sous-écran – .

Une fuite de Pixel 6 nous a montré la semaine dernière le prétendu design conçu par Google pour le combiné Pixel de nouvelle génération. Dans l’ensemble, la fuite indique que Google prend le Pixel plus au sérieux que l’année dernière, indiquant que le nouveau téléphone pourrait offrir le type de qualité de construction et de spécifications phares que nous attendons de ce concurrent iPhone particulier. Si c’est une chose qui ne changera pas réellement, c’est la conception de l’écran. La plupart des combinés ont le même design d’affichage. S’il s’agit d’un nouvel iPhone, il y a une encoche en haut abritant la caméra selfie, les composants Face ID et d’autres matériels orientés vers l’avant. Les androïdes comportent une caméra selfie perforée placée au milieu ou dans l’un des deux coins. Le Pixel 6 aura son propre écran perforé, si le rendu ci-dessus est précis.

Une toute nouvelle découverte indique que Google cherche à éliminer le trou dans l’écran et à le remplacer par une caméra sous-écran (UDC). Google a développé une manière brillante qui pourrait l’aider à éviter le problème principal avec UDC. Mais le design n’est pas nécessairement sans défaut.

Nous voyons des écrans UDC dans les téléphones depuis quelques années maintenant. Les fabricants chinois de smartphones Xiaomi et Oppo ont fait une démonstration de leurs prototypes il y a environ deux ans, révélant le seul problème avec la caméra selfie. La couche d’écran qui se trouve au-dessus peut avoir un impact sur la qualité de la photo. Des algorithmes sont nécessaires pour compenser les problèmes et corriger les photos. Cela explique pourquoi nous n’avons eu qu’un seul téléphone commercial avec un design UDC, le ZTE Axon 20.

Plusieurs fabricants de smartphones sont censés lancer des téléphones avec des caméras sous-écran cette année. Le Galaxy Z Fold 3 de Samsung est un candidat probable, compte tenu des rapports récents. Tous ces téléphones devraient disposer d’un écran OLED continu sans découpes. Quelque part sous le panneau OLED, il y aura une caméra en dessous.

L’animation explique la technologie de caméra sous-écran issue du brevet Google. Source de l’image: LetsGoDigital via Google

C’est là que le brillant plan de Google entre en action. Google a décrit sa technologie UDC dans un brevet de mi-septembre 2020 intitulé Affichage plein écran avec caméra sous-écran, comme l’a découvert LetsGoDigital.

Le brevet décrit l’idée de Google d’éviter les problèmes d’appareil photo avec une telle conception d’affichage Pixel – et Google se concentre sur l’expérience de l’appareil photo en ce qui concerne les téléphones Pixel.

L’animation ci-dessus illustre parfaitement l’idée de Google. Le téléphone Pixel comporterait en effet une caméra sous-écran, mais la caméra ne serait pas placée juste sous l’écran. Au lieu de cela, l’appareil photo se trouve horizontalement, tout comme un téléobjectif qui permet un meilleur zoom optique sur des téléphones comme le Galaxy S22 Ultra. De plus, Google placera un écran secondaire «sous-affichage» sous l’écran. Entre eux, il y a un prisme / miroir qui peut tourner de gauche à droite.

Concept montre un téléphone Google Pixel avec une caméra sous-écran. Source de l’image: LetsGoDigital

En mode caméra, le prisme diffusera la lumière à travers l’écran directement sur le capteur. Mais la partie de l’écran que la lumière doit traverser n’est pas faite de pixels comme c’est le cas avec les autres téléphones UDC. Par conséquent, la qualité de la caméra ne doit pas être affectée. Si quoi que ce soit, l’appareil photo peut offrir un meilleur zoom, bien que la fonctionnalité n’ait pas nécessairement de sens pour les selfies.

La plupart du temps, la caméra selfie n’est pas nécessaire, donc lorsque la caméra est éteinte, le prisme tournera vers la droite pour refléter l’écran secondaire qui contiendra la partie de l’image qui s’insère dans ce rectangle, comme on le voit dans le animation ci-dessus.

Bien que cette innovation évite les problèmes de qualité de l’appareil photo, elle pose deux problèmes immédiats. Tout d’abord, ce panneau OLED nécessiterait encore une découpe. Ce n’est peut-être pas un trou qui traverse l’écran, mais ce carré ne contient pas de pixels OLED. C’est juste du verre. La fabrication de l’écran devrait être tout aussi difficile que la fabrication d’écrans perforés.

Deuxièmement, le prisme / miroir est une pièce mobile à l’intérieur d’un téléphone. Et il y a toujours des risques de dysfonctionnement avec les pièces mobiles. En cas de dysfonctionnement et d’arrêter de bouger, le mécanisme peut ruiner la caméra ou l’expérience d’affichage. Ou les deux.

Cela dit, il est impossible de dire si ou quand Google utilisera la technologie dans les appareils commerciaux. Si Google va de l’avant, nous pourrions le voir uniquement sur les téléphones, à commencer par le Pixel 7 l’année prochaine. Le design du Pixel 6 de cette année est probablement décidé.

