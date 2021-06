Google abandonne les APK Android pour les App Bundles à la place

Andy Walker / Autorité Android

À partir d’août 2021, Google exigera que tous les nouveaux APK Android atterrissent sur le Play Store en tant que bundles d’applications. Cela se traduira invariablement par des tailles de fichiers plus petites et d’autres avantages pour l’utilisateur final. Cependant, il faudra également que les développeurs d’applications diffusent les versions APK de leurs applications vers d’autres canaux non Play Store, car ils ne prendront pas en charge les App Bundles.

Depuis qu’Android existe, les applications Android ont été lancées au format APK (qui signifie Android Package). Cependant, en 2018, Google a introduit un nouveau format appelé Android App Bundles, ou AAB (avec le nom de fichier *.aab). Google a affirmé que ce nouveau format entraînerait des tailles de fichiers d’applications plus petites et des moyens plus faciles de contrôler divers aspects des applications. Sur les millions d’applications du Google Play Store, des milliers d’entre elles utilisent déjà le système AAB.

Aujourd’hui, Google a annoncé que le format AAB remplacerait désormais officiellement les APK Android. Cela signifie qu’à partir d’août de cette année, toutes les nouvelles applications soumises au Google Play Store doivent être au format AAB. Les applications qui sont actuellement des APK peuvent le rester, du moins pour le moment.

Fini les APK Android : bonne ou mauvaise nouvelle ?

En fin de compte, c’est une bonne nouvelle pour le consommateur moyen. Les bundles d’applications Android peuvent être jusqu’à 15 % plus petits que les APK Android, par exemple. Les développeurs auront également plus de contrôle sur la façon dont ils distribuent les mises à jour aux applications, ce qui entraînera probablement des mises à jour d’applications plus rapides et plus efficaces.

Cependant, il y a deux problèmes importants avec les AAB. La première est que les développeurs qui souhaitent que leurs applications apparaissent dans d’autres canaux de distribution, tels que l’Amazon App Store ou la galerie d’applications de Huawei, devront exporter manuellement les versions APK de leurs applications. Cela ne nécessitera pas beaucoup d’efforts de la part du développeur, mais cela signifierait que tout développeur qui souhaite que son application seul apparaître sur le Play Store aurait ce pouvoir. Dans ces cas, les utilisateurs finaux devraient exporter eux-mêmes les AAB en tant qu’APK Android, car les fichiers *.aab ne fonctionneraient pas sur les magasins alternatifs.

L’autre problème est que les développeurs devront donner à Google leur clé de signature d’application pour exporter une application AAB en tant qu’APK. Cela donne à Google un peu de puissance. La clé de signature d’application est essentiellement la preuve qu’un développeur spécifique a créé une application spécifique. Bien qu’il soit peu probable que Google le fasse un jour, il est possible qu’il signe des applications au nom d’un développeur. Il est également possible que quelqu’un puisse accéder à cette clé, puis signer des applications pour lui-même. En tant que tel, certains développeurs n’aiment pas trop le format App Bundle.

L’essentiel, cependant, est que toutes les nouvelles applications Android sur le Google Play Store devront être des AAB. Il n’y a aucun moyen de contourner cela. C’est une nouvelle direction audacieuse loin des APK Android, mais nous devrons attendre que la poussière retombe avant de tirer des conclusions.