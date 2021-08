Google abandonne les Pixel 4a 5G et Pixel 5

Jimmy Westenberg / Autorité Android

De gauche à droite : Google Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 4a 5G

TL;DR

Google a confirmé que les Pixel 4a 5G et Pixel 5 ont été abandonnés. Les deux téléphones seront disponibles via les canaux officiels jusqu’à épuisement des stocks. Le Pixel 4a et le nouveau Pixel 5a seront les options abordables de Google en 2021.

Peu de temps après le lancement du Google Pixel 5a, il n’a pas fallu longtemps aux internautes aux yeux d’aigle pour remarquer que le Pixel 4a 5G et le Pixel 5 semblaient être en rupture de stock sur le Google Store et d’autres détaillants. Tous les signes indiquaient l’arrêt des deux téléphones, et aujourd’hui, Google a confirmé que c’était bien le cas. Un porte-parole de Google a confirmé à Digital Trends que les Pixel 4a 5G et Pixel 5 ne continueraient à être disponibles que jusqu’à épuisement des stocks actuels.

Il est tout à fait logique que Google arrête ces téléphones. Le 4a 5G et le nouveau Pixel 5a sont assez similaires, et toutes les différences favorisent toutes ce dernier. Le Pixel 5a est livré avec une construction plus premium, une batterie beaucoup plus grande, de meilleures performances malgré le même package de traitement et un indice de protection IP pour la résistance à la poussière et à l’eau. Et c’est moins cher aussi.

Dans le cas du Pixel 5, le produit phare de Google en 2020 n’offre étonnamment pas grand-chose de plus. Vous obtenez le même processeur, des caméras identiques et une construction similaire. En fait, le Pixel 5a a un peu d’avance avec sa batterie plus grande et sa prise casque. Les seules différences significatives sont que le Pixel 5 est livré avec une charge sans fil et un écran avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Cela n’aurait certainement pas suffi à justifier la différence de prix importante.

La disponibilité pourrait être le problème, cependant. Il semble que Google abandonnera les Pixel 4a 5G et 5 sur tous les marchés où ces téléphones étaient disponibles. Cependant, le Pixel 5a n’est lancé qu’aux États-Unis et au Japon. Le Pixel 4a plus ancien et plus petit sera le seul Pixel abordable sur lequel vous pourrez mettre la main dans la plupart des endroits. Bien sûr, si vous êtes prêt à faire des folies, la prochaine série Pixel 6 s’annonce également très séduisante.

Le Google Pixel 5a est actuellement en pré-commande, les ventes générales commençant le 26 août.