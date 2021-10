Google active la meilleure fonctionnalité d’Enterprise pour l’équilibre travail-vie sur tous les téléphones Android

Pour tous ceux qui en ont marre de devoir basculer entre vos e-mails personnels et professionnels, vos calendriers, vos fichiers Drive, vos notes Keep et d’autres applications, rassurez-vous. Google ajoutera un profil professionnel aux meilleurs téléphones Android à un moment donné l’année prochaine, afin que vous puissiez séparer plus facilement votre vie professionnelle et votre vie personnelle.

Google Enterprise a créé le profil professionnel pour les appareils gérés plus tôt cette année. Les applications de profil professionnel auraient des mesures de sécurité, une protection des données et une surveillance informatique strictes. Une fois que vous avez terminé votre travail, vous pouvez désactiver ce profil et utiliser des applications personnelles que le service informatique ne peut pas surveiller.

Dans une annonce de jeudi, Google Enterprise a expliqué que cet outil de profil s’appliquera également aux téléphones non gérés (ou non professionnels). Cela commencera par les applications Google Workspace, parfois « l’année prochaine », puis ajoutera l’option pour d’autres applications « peu de temps après ». Nous n’avons pas encore de calendrier plus précis.

Une fois cette fonctionnalité arrivée, vous aurez la possibilité de dérouler le tiroir de votre application et de voir deux listes d’applications sous les sous-titres « Personnel » et « Travail ». Les icônes des applications professionnelles ont une petite mallette pour les distinguer des applications habituelles ; vous pouvez ensuite mettre les deux versions de l’application sur votre écran d’accueil et les distinguer facilement.

Toujours dans le tiroir de l’application, vous appuyez sur un bouton pour mettre en pause votre profil professionnel. À ce stade, ces applications ne peuvent pas « vous envoyer des notifications, utiliser votre batterie ou accéder à votre position », selon Google. Lorsque vous travaillez constamment à la maison, ce sera un excellent moyen de vous forcer (ainsi que votre patron) à respecter votre équilibre travail-vie.

Google est en train d’ajouter des tonnes de fonctionnalités de travail à domicile utiles à Android. Vous pouvez désormais ajouter un « temps de mise au point » à Google Agenda pour indiquer votre activité et refuser automatiquement les invitations. Et la société a récemment acquis Playspace – une plate-forme collaborative pour les réunions virtuelles, le brainstorming et les hangouts – et a l’intention de l’ajouter à ses applications Workspace.

