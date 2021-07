Google admet que l’Assistant vous enregistre en secret à votre insu

Edgar Cervantes / Autorité Android

TL;DR

Des représentants de Google ont apparemment déclaré à un panel gouvernemental que l’assistant enregistrait secrètement l’audio des utilisateurs. L’entreprise a également répété que ses employés écoutaient parfois les conversations de Google Assistant.

Google aurait admis que l’assistant Google enregistre l’audio de l’utilisateur même lorsqu’il n’est pas déclenché par le mot clé “Ok Google”.

Selon les sources d’IndiaToday, des représentants de Google auraient déclaré à un panel gouvernemental en Inde que ses employés écoutaient des enregistrements de conversations entre les utilisateurs et l’assistant Google. Bien que ce soit quelque chose que Google a déjà accepté, des sources ont également déclaré à la publication que la société a admis que son assistant IA enregistre parfois de l’audio sur un smartphone ou un haut-parleur intelligent même lorsqu’il n’est pas convoqué par l’utilisateur.

Google a précédemment affirmé que ses employés écoutaient des enregistrements de ce que les utilisateurs disaient à l’assistant Google pour améliorer sa technologie de reconnaissance vocale pour différentes langues. L’entreprise a déclaré que seule une fraction de l’audio est accessible à ses employés et qu’ils n’écoutent pas les conversations sensibles. Cependant, il n’y a aucune information sur la façon dont Google fait la distinction entre les conversations sensibles et générales. De plus, en 2019, l’un des réviseurs linguistiques de Google avait divulgué des données audio confidentielles à un média belge.

En rapport: Guide de l’assistant Google – Tirez le meilleur parti de votre assistant virtuel

De plus, Google n’a pas expliqué pourquoi l’Assistant enregistre l’audio de l’utilisateur lorsqu’il n’est pas déclenché par une commande vocale. Nous savons que l’assistant numérique est toujours à l’écoute de son mot de déclenchement, tout comme Alexa d’Amazon, mais nous comprenions jusqu’à présent qu’il n’enregistre les conversations qu’après avoir entendu « Hey Google » ou « OK Google ». Si ce que Google aurait admis est vrai, cela ouvre une boîte de pandore sur les problèmes de confidentialité.

La politique de confidentialité de Google indique : « Parfois, l’assistant s’activera lorsque vous ne l’aviez pas prévu, car il a détecté à tort que vous vouliez son aide (comme par un bruit qui ressemble à « Hey, Google »). Si cela se produit, dites simplement Hey Google, ce n’était pas pour vous, et l’assistant supprimera la dernière chose qu’il a envoyée à Google. Il n’y a aucune mention dans la politique concernant d’autres cas d’enregistrements non provoqués par l’assistant.

Commentant la question, un membre du panel indien enquêtant sur Google a déclaré : « Dans ses termes et conditions, Google indique clairement que les enregistrements audio entre les utilisateurs et leurs haut-parleurs intelligents Google et les appareils Google Assistant sont enregistrés et stockés. Mais les conditions ne mentionnent pas que ses employés peuvent écouter des extraits de ces enregistrements. De plus, Google, dans sa politique de confidentialité, indique qu’il partagera des informations personnelles en dehors de Google lorsqu’il aura le consentement des utilisateurs. Il s’agit d’une grave atteinte à la vie privée des utilisateurs.

Un autre haut responsable du ministère indien de l’Électronique et des Technologies de l’information a déclaré : « Le gouvernement examine le problème des entreprises comme Google qui ne suppriment généralement pas les données stockées et conservent les transcriptions jusqu’à ce qu’un utilisateur supprime manuellement les informations.