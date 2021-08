Google Agenda ajoute une nouvelle fonctionnalité pour vous permettre de mieux gérer votre temps de travail

Google Agenda a adopté une nouvelle fonctionnalité pour vous permettre de voir comment vous passez votre temps dans les réunions virtuelles via un seul tableau de bord. L’expérience Time Insights fournit une vue analytique de votre temps passé pendant que vous travaillez à distance afin que vous puissiez mieux gérer vos routines quotidiennes.

La nouvelle fonctionnalité calcule le temps que vous avez consacré à des événements spécifiques dans votre calendrier et affiche ces données sur le panneau de droite. Les informations sur le temps sont divisées en trois types d’informations : la répartition du temps, le temps passé en réunion et les personnes que vous rencontrez.

Source : Google

Pour commencer, vous pouvez simplement ouvrir Google Agenda sur votre ordinateur et cliquer sur “Plus d’informations”. Vous pouvez ensuite afficher les détails de vos heures de travail dans la section de répartition du temps ainsi que les types de réunions auxquelles vous avez participé. Dans la section Temps passé en réunions, vous verrez le temps moyen que vous avez passé en réunions et les points saillants des jours spécifiques où vous étiez le plus occupé. Il affichera également la fréquence de vos réunions.

Enfin, les personnes avec lesquelles vous avez passé le plus de temps sur certains des meilleurs logiciels de visioconférence comme Google Meet apparaîtront dans la section “Personnes que vous rencontrez”. Vous pouvez également épingler vos contacts importants ici pour toucher facilement la base avec eux. Lorsque vous survolez une personne, vous verrez les réunions sur Calendrier auxquelles cette personne participe.

Les événements qui apparaissent dans Time Insights sont limités uniquement à ceux que vous avez confirmés pour rejoindre, ont au moins un autre invité, marqué comme « occupé » et ne durent pas plus de huit heures. La nouvelle fonctionnalité commencera à être déployée auprès des utilisateurs à partir du 6 septembre. Elle ne sera disponible que pour les clients des niveaux Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus et Nonprofits.