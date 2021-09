Google Agenda bénéficie de l’intégration du chat pour que vous puissiez dire à tout le monde que vous allez être en retard

in

Google est actuellement en train de migrer les utilisateurs de Hangouts, la société s’assure de mettre Google Chat dans autant d’endroits que possible. La dernière mise à jour intègre l’application de messagerie dans Google Calendar pour un accès plus facile.

Selon un article de blog publié mercredi, les utilisateurs de Google Agenda remarqueront bientôt une nouvelle icône de chat lors de la visualisation d’une réunion ou d’un événement. Il apparaîtra à côté de la liste des participants à l’événement et fournira un moyen rapide et facile de démarrer une conversation entre eux.

Google note que cela pourrait devenir un moyen privilégié de communiquer avec les autres membres de l’événement sans recourir au courrier électronique. “Par exemple, envoyer un message indiquant que vous êtes en retard ou partager des ressources avec les participants peu de temps avant le début de la réunion.” Cependant, l’option e-mail restera à côté du bouton Chat, de sorte que les utilisateurs auront toujours une option.

Google garantit également que la fonctionnalité de chat ne s’appliquera qu’aux membres de votre organisation, vous n’aurez donc pas à vous soucier de faire participer des membres externes à une conversation confidentielle.

L’intégration a déjà commencé à apparaître pour certains utilisateurs, cependant, un déploiement plus large n’aura lieu que le 4 octobre et prendra environ deux semaines pour atteindre les utilisateurs sur le Web et sur les meilleurs téléphones Android.

La mise à jour intervient juste après que Google a annoncé qu’il migrait les anciens utilisateurs de Chat PWA vers une version plus récente de l’application Web. Cependant, le changement ne semble affecter que “un petit nombre d’utilisateurs utilisent toujours l’ancienne version de Chat PWA”.