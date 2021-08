Google ajoute 30 autres appareils Android à sa liste de support ARCore

Cette histoire a été initialement publiée 2021/06/21

11 h 21 HAP au 21 juin 2021 et dernière mise à jour le 06/08/21

10 h 47 HAP le 6 août 2021.

Le SDK ARCore de Google facilite le développement d’applications de réalité augmentée, mais garantit également une expérience cohérente sur tous les appareils. À cette fin, la société certifie les appareils via un processus spécifique qui confirme que la caméra, les capteurs de mouvement et le processeur fonctionnent comme prévu. Par exemple, un téléphone ARCore certifié a accès à la bibliothèque 3D Animal de Google dans Search and Playground et a été testé pour fonctionner correctement avec ces services.

La liste compte désormais 30 autres appareils, qui sont désormais entièrement certifiés conformes aux directives ARCore de Google :

Infinix Mobile Note 10 Pro Kyocera Torque 5G Lenovo Lenovo Tab P11 Pro LitByLeia Lume Pad LG Stylo 7 Motorola moto g (50) Motorola moto g (100) OnePlus OnePlus 9 OnePlus OnePlus 9 Pro OnePlus OnePlus 9R Oppo Reno6 Pro+ 5G Samsung Galaxy A22 5G Samsung Galaxy A72 Samsung Galaxy Quantum2 Samsung Galaxy Tab S7+ Lite Sharp AQUOS R6 Sony Xperia 1 III Tecno Camon 17 Pro Tecno Phantom X Pro Tecno Pova 2 Vinsmart Aris Pro Vivo V2041 Vivo V2045 Vivo V2046 Vivo V2050 Xiaomi Mi 11 Pro Xiaomi Mi Note 11 Lite 5G Xiaomi Redmi Note 10 Tablette Entreprise Xiaomi Redmi Note 10 Pro Zebra ET56 10″

30 de plus

La plupart du temps, nous prenons le support ARCore pour acquis ; si vous avez un téléphone assez décent, vous pouvez généralement supposer qu’il fonctionnera. Mais cela ne rend pas moins fascinant de voir les changements apportés à la liste des appareils officiellement pris en charge par Google, laissant parfois échapper le nom de certains matériels à venir ou nous rappelant d’étranges téléphones inédits que nous ne verrons probablement jamais.

Asus Zenfone 8 Lenovo Tab P11 5G Lenovo Yoga Tab 11 LG VELVET 2 Pro moto g stylus 5G moto g (40) fusion moto g (60) motorola Razr (2020) OnePlus Nord CE OnePlus Nord N200 5G Oppo Reno5 realme GT 5G realme GT Neo realme 8 5G Samsung Galaxy F22 Samsung Galaxy M32 Sharp Leitz Phone1 Sony Xperia 5 III Sony Xperia 10 III Vivo I2011 Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi Note 11 Lite Xiaomi POCO X3 Pro Xiaomi Redmi K40 Xiaomi Redmi K40 Gaming Xiaomi Redmi 10X 4G Xiaomi Redmi Note 9 Xiaomi Redmi Note 10S Xiaomi Redmi Note 10 5G Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max