Google ajoute de nouveaux outils de prévision des tendances, personnalisés à votre entreprise, à Google Ad Insights

Google ajoute de nouveaux éléments prédictifs aux informations Google Ads, qui utiliseront à la fois l’apprentissage automatique et les données historiques pour prédire les tendances de consommation probables dans votre créneau.

Les nouvelles prévisions de tendances sont encore en version bêta et, comme indiqué, sont disponibles sur la page Insights de Google Ads. Mais ils pourraient finir par être des ajouts importants pour votre planification, en fonction de leur précision.

Tout d’abord, les prévisions de la demande de test de Google, qui fourniront des estimations de l’intérêt de recherche probable pour vos produits au cours des six prochains mois, en combinant l’apprentissage automatique avec les tendances de recherche saisonnières passées.

Comme expliqué par Google :

« Disons que vous êtes un détaillant de produits de beauté. Vous pouvez voir une prédiction selon laquelle l’intérêt des recherches pour « parfums et parfums » commencera à augmenter à la mi-novembre avec une augmentation de 27 %. L’intérêt culmine ensuite à 93 % le Black Friday et diminue au cours des semaines suivantes. Pour vous aider comprendre cette prévision, vous verrez des courbes de tendance pour l’intérêt de recherche prévu, l’intérêt de recherche réel et vos clics (la quantité de trafic que vous avez déjà reçu de cette tendance).”

Encore une fois, beaucoup dépend de la précision de ces prédictions et de leur affinement, en fonction de vos offres spécifiques. Mais avec les données historiques du trafic de recherche comme base, elles pourraient bien être de solides indicateurs des changements à venir, qui pourraient fournir des conseils précieux pour votre planification et votre stratégie marketing.

Google teste également un nouvel élément d’analyse des intérêts des consommateurs, qui regroupera les thèmes de requête de recherche les plus performants qui stimulent les performances de vos campagnes.

Comme vous pouvez le voir ici, le rapport d’analyse des intérêts des consommateurs indique le nombre de personnes qui recherchent chaque thème, la croissance globale de chaque élément et fournit des recommandations de performances pour votre compte.

Encore une fois, cela pourrait être extrêmement utile pour définir une meilleure stratégie, en fonction des données disponibles et de la précision avec laquelle elle reflète les tendances à la hausse. Ce qui, au cours des deux dernières années, aurait probablement été difficile, tant les habitudes de consommation ont changé. Mais avec le temps, vous vous attendriez à ce que de telles prédictions soient le signe d’un changement d’orientation et d’indicateurs comportementaux.

Enfin, Google teste également les informations sur l’audience, qui visent à fournir plus d’informations sur les intérêts de vos clients, y compris les créations auxquelles ils répondent.

Cela, encore une fois, pourrait fournir des données indicatives pour vous aider à maximiser vos campagnes, avec des informations plus spécifiques sur ce qui fonctionne dans vos efforts Google Ads.

Il faudra du temps et des expérimentations pour y arriver – et Google note, encore une fois, que tous ces éléments sont en version bêta, ils travaillent donc toujours sur la meilleure voie à suivre sur chaque aspect. Mais ils pourraient bien devenir des outils puissants pour vos efforts de ciblage publicitaire et de compréhension de l’audience.

Google indique que ces éléments seront lancés dans Google Ads au cours des prochaines semaines, tandis que vous pouvez consulter la page Insights sur Google Ads maintenant pour afficher les dernières tendances pour votre entreprise.