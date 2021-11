Google ajoute de nouvelles options d’affichage et de connexion pour les fêtes de fin d’année

Google cherche à aider les entreprises à tirer le meilleur parti de leurs annonces Google pour les vacances, avec de nouvelles options de réclamation simplifiées pour votre profil Google My Business, et des informations supplémentaires sur la façon dont la recherche Google amène les gens à votre entreprise.

Tout d’abord, Google cherche à permettre aux entreprises de revendiquer et de personnaliser plus facilement leurs listes Google, avec une nouvelle option pour mettre à jour et vérifier votre profil de marque directement à partir de la recherche et de Maps.

Comme expliqué par Google :

« À partir de cette semaine, vous pouvez facilement revendiquer et vérifier votre profil d’entreprise directement sur la recherche Google ou l’application Google Maps. Recherchez votre entreprise par son nom et vous verrez une option pour revendiquer et vérifier le profil d’entreprise associé. Une fois votre entreprise vérifiée, vous pouvez modifier les informations de votre entreprise, y compris l’adresse, les heures d’ouverture, les photos, etc.

Ce que vous devez absolument faire – votre profil Google My Business est un bien immobilier numérique clé que vous devez revendiquer, offrant diverses options pour influencer la façon dont votre marque apparaît dans les résultats de recherche Google, et même où elle apparaît dans une certaine mesure.

Cela ne signifie pas qu’en remplissant vos coordonnées, vous atteindrez automatiquement la première place des recherches associées, mais davantage d’informations contextuelles dans vos listes d’affichage Google peuvent jouer un rôle important dans l’augmentation du trafic pour votre entreprise.

Même si c’est intéressant :

« À l’avenir, nous recommandons aux petites entreprises de gérer leurs profils directement sur la recherche ou sur Maps. Pour simplifier les choses, « Google My Business » est renommé « Google Business Profile ». Et en 2022, nous retirerons l’application Google My Business afin que davantage de marchands puissent profiter de l’expérience améliorée sur la recherche et sur Maps. L’expérience Web existante de Google My Business va évoluer pour prendre en charge principalement les grandes entreprises avec plusieurs emplacements, et sera renommée « Business Profile Manager ». Nous partagerons plus de détails sur ces changements dans les mois à venir.

Vous devez toujours revendiquer et mettre à jour votre profil maintenant, mais il est intéressant de noter que Google modifiera l’orientation de ses outils commerciaux l’année prochaine, afin de mieux mettre en évidence exactement ce qu’est cet élément et comment il peut être utilisé, tout en maximiser l’adoption en supprimant le besoin d’une application distincte.

Attendez-vous également à ce que Google mette encore plus l’accent sur cela à mesure qu’il élargit l’accès, avec des fonctionnalités et des outils supplémentaires qui reproduiront probablement de nombreuses fonctionnalités commerciales de Facebook. Surveillez cet endroit.

Google ajoute également des options supplémentaires pour envoyer des messages aux clients à partir de la recherche, tout en fournissant de nouvelles mesures sur les appels clients entrants provenant de leur profil d’entreprise sur Google.

Cela pourrait être un indicateur supplémentaire précieux, mettant en évidence les avantages de vos annonces Google. Les données de trafic de parrainage ne refléteront pas ces interactions, et bien qu’elles ne représentent qu’une minorité de requêtes, elles pourraient être importantes et pourraient modifier la façon dont vous envisagez vos futures promotions.

Google recommande également aux marques de s’inscrire à son outil de liaison de données Pointy POS, qui est gratuit et disponible à partir de votre profil d’entreprise Google sur la recherche. Cela garantira que vos listes de produits sont connectées aux options d’affichage de Google, tandis que Google a également mis à jour son outil de planification des performances dans Google Ads pour fournir plus d’informations sur votre stratégie.

Alors que les plateformes sociales continuent d’être au centre de l’attention de nombreuses équipes marketing, Google reste le principal moteur du trafic de référence dans la plupart des cas, et en tant que tel, cela vaut la peine de prendre le temps de comprendre les outils et options disponibles pour optimiser vos listes d’affichage Google.

Le référencement n’est peut-être pas aussi sexy que les promotions créatives, mais son efficacité est probablement beaucoup plus pertinente, et ces nouvelles options offrent davantage de moyens de maximiser vos performances de recherche.