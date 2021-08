Google ajoute enfin un widget d’écran d’accueil pour les Pixel Buds

Les Pixel Buds et Pixel Buds A-Series de Google font partie des meilleurs écouteurs sans fil que vous pouvez acheter pour votre téléphone Android. Alors que la plupart des téléphones Android disposent d’une application Pixel Buds depuis plusieurs années qui permet d’accéder rapidement aux paramètres de l’appareil, l’expérience d’utilisation des véritables écouteurs sans fil avec un smartphone Pixel a finalement été rattrapée grâce à l’ajout d’une nouvelle option de widget d’écran d’accueil dans Android 11.

Repérée par 9to5Google, cette fonctionnalité de widget est rendue possible grâce à une nouvelle version de l’application Pixel Buds — la version 1.0.3909. Une fois l’application mise à jour, les propriétaires de smartphones Pixel peuvent appuyer longuement sur l’écran d’accueil pour afficher les paramètres d’accueil et le panneau de sélection des widgets. À partir de là, ils peuvent appuyer sur le raccourci Pixel Buds (il n’y a qu’une seule taille/option). Cela invite l’utilisateur à sélectionner ses Pixel Buds dans une liste (au cas où ils auraient plusieurs paires), puis il crée une icône de raccourci sur leur écran d’accueil qui ressemble à une icône d’application Android typique.

Le nouveau widget de raccourci Pixel Buds fournit simplement un accès rapide aux paramètres de l’appareil, et non aux commandes multimédia.

Ce widget peut également être activé en plongeant dans l’écran “Plus de paramètres” des paramètres des Pixel Buds à partir du menu des paramètres du système. Il convient de rappeler que le nouveau widget de raccourci Pixel Buds de Google n’est principalement qu’un moyen pour les propriétaires de téléphones Pixel d’accéder directement et de gérer les paramètres de leurs écouteurs sans naviguer dans les menus de paramètres système et n’est pas un moyen de gérer la lecture et les commandes multimédia. Si c’est ce que vous recherchez, vous avez toujours cette option dans le menu déroulant des paramètres de notification, et de nombreuses applications musicales et audio ont leurs propres widgets multimédias.

