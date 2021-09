Google ajoute plus d’options d’automatisation pour afficher des annonces alors qu’il cherche à contrer les restrictions de collecte de données

in

Google cherche à aider les annonceurs à maximiser les résultats de leurs annonces, même s’ils ne sont pas en mesure de collecter autant d’informations sur les utilisateurs qu’auparavant, en ajoutant plus d’options d’automatisation à son processus d’annonces display.

Les annonces display de Google offrent déjà plusieurs options de ciblage automatisé, le système de Google étant capable d’optimiser votre création et vos annonces téléchargées pour différents publics, en fonction d’une compréhension systématique de ce à quoi chaque utilisateur est le plus susceptible de répondre. Maintenant, Google cherche à ajouter plus de contrôle sur ces éléments d’automatisation.

Comme expliqué par Google :

“Dans la nouvelle expérience de campagne display, vous aurez toute la portée et les performances auxquelles vous êtes habitué, avec la possibilité de choisir le niveau d’automatisation que vous préférez dans les enchères, les créations et les audiences. Un processus de configuration fluide vous permettra de choisir entre l’automatisation ou le contrôle en amont, et vous aurez la possibilité de modifier vos choix d’automatisation à tout moment, sans créer de nouvelle campagne.

Essentiellement, le nouveau processus fusionnera les campagnes Smart Display de Google et la création d’affichage régulier en un seul flux, ce qui offrira davantage de moyens d’automatiser le ciblage de vos annonces ou des éléments spécifiques de votre processus pour lesquels vous souhaitez utiliser l’automatisation.

En plus de cela, Google ajoute également un ciblage optimisé aux campagnes display, ce qui fournit des options de ciblage d’audience automatique supplémentaires pour les annonceurs display.

“Auparavant disponible uniquement sur les campagnes Smart Display. Il s’agit d’une option plus simple pour toucher de nouvelles audiences pertinentes : générer des impressions, des clics ou des conversions pour vous aider à atteindre vos objectifs. »

Au fil du temps, les systèmes de ciblage publicitaire automatisés deviennent de plus en plus intelligents et fournissent désormais souvent de meilleurs résultats que les campagnes publicitaires définies manuellement.

En effet, Facebook pousse également davantage les annonceurs vers ses options de ciblage automatisé, ce qui est en grande partie le résultat d’un apprentissage amélioré du système, mais peut également aider les plateformes à fournir de meilleurs résultats au milieu des impacts causés par la mise à jour du suivi des données ATT d’Apple et d’autres limitations à venir. sur les données qu’ils sont en mesure de fournir.

Les invites d’autorisation de suivi des applications d’Apple voient actuellement environ la moitié de ceux qui voient les alertes désactiver le suivi des données. Cela signifie moins de données pour Facebook et Google à utiliser pour cibler leurs publicités, ce qui a un impact plus important sur Facebook, mais limite également la capacité de Google à afficher les conversions et à les optimiser dans le cadre de son processus.

Et avec Google qui cherche également à éliminer progressivement le suivi des cookies, ainsi que l’entrée en vigueur d’autres restrictions, cela entraîne un changement massif dans les performances des annonces. Mais avec moins de données disponibles, l’intervention manuelle peut ne pas donner les meilleurs résultats, et l’automatisation, basée sur la modélisation et les connexions de contournement, pourrait en fait être une meilleure voie à suivre à bien des égards.

Je veux dire, ça doit l’être. Facebook et Google doivent maintenir leurs activités publicitaires en activité et générer des milliards de revenus. applications.

Un apprentissage machine amélioré et complexe peut être la meilleure voie à suivre, c’est pourquoi les plates-formes s’efforcent désormais de fournir plus d’options sur ce front et de renforcer la confiance en leurs outils de ciblage.

Cela donnera-t-il de meilleurs résultats pour votre marque ?

Les plates-formes ont certainement beaucoup de données de recherche à exploiter, donc même avec de nouvelles restrictions de données, elles ont probablement des systèmes solides en place qui peuvent estimer la réponse et favoriser un meilleur engagement.

Cela peut valoir la peine d’expérimenter une automatisation accrue et de voir quels résultats les systèmes apportent. Cela ne fonctionnera pas pour toutes les marques, mais les processus deviennent beaucoup plus intelligents et ils pourraient bien générer une meilleure réponse que vos propres campagnes définies manuellement.