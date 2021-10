Google ajoute une nouvelle fonctionnalité très futuriste dans Android Auto mais pas pour tout le monde | La technologie

in

L’intention de la société Sundar Pichai est que nous puissions payer l’essence de la même voiture via une commande vocale, en intervenant Android Auto et Google Pay. C’est ainsi que cela fonctionnera.

La recherche de la voiture intelligente prend des années et, surtout, des essais et des erreurs. Car de nombreuses avancées ne rentrent pas dans le monde du moteur et vice versa.

Pour qu’une voiture soit électrique semble être une étape que l’on maîtrise déjà parfaitement, maintenant on se tourne vers les voitures autonomes, qui résistent un peu plus, et en chemin, nous avons transformé nos véhicules en chambres intelligentes grâce à notre mobile.

Android Auto est chargé de donner à notre voiture une certaine intelligence, et bien que ses options soient limitées au quotidien, il est d’une grande aide : il recherche le meilleur itinéraire pour rentrer chez nous, sélectionne notre liste de musique et nous permet d’appeler pendant que nous conduisons.

Eh bien, en suivant ce chemin entre la véritable intelligence (qui viendra avec l’automobile) et la praticité, les gens de Google testent une nouvelle fonctionnalité qui nous permettrait de payer l’essence sans même quitter la voiture.

L’idée est que les conducteurs, une fois qu’ils ont fait le plein, peuvent donner une commande vocale à leur voiture avec Android Auto, pour que l’assistant Google fasse le reste. Le simple fait de dire “Hey Google, pay for gas” lancerait le processus, la prochaine étape étant de dire le numéro de la pompe à voix haute.

De cette façon, nous serions facturés du montant du ravitaillement sans avoir à sortir de la voiture ou à utiliser la carte. Tout cela fonctionnerait grâce à Google Play, l’Assistant Google et Android Auto, ce serait donc au sein de l’écosystème Android.

Ce qu’il faut savoir c’est que Cette nouvelle fonctionnalité n’est pas disponible dans le monde, mais uniquement aux États-Unis. Et bien sûr, il ne serait proposé qu’à travers une série de stations-service très spécifiques, qui ont accepté de participer à l’expérimentation.

L’objectif à long terme est d’étendre sa disponibilité, nous ne devrions donc pas être surpris si, dans quelques années, nous commençons à pouvoir payer l’essence en Espagne depuis le même siège conducteur.