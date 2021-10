Google ajoute une nouvelle intégration Snapchat dans ses derniers téléphones Pixel

C’est intéressant – dans le cadre de sa dernière vitrine de produits, Google a prévisualisé une prochaine fonctionnalité « Quick Tap to Snap » pour ses appareils Pixel 6 et Pixel 6 Pro, qui permettra aux utilisateurs de prendre une photo ou une vidéo dans Snapchat directement depuis leur serrure. filtrer.

Nous nous sommes associés à Google Pixel pour faire du Pixel 6 le téléphone le plus rapide pour faire un Snap. Avec Quick Tap to Snap, vous pourrez ouvrir la caméra Snapchat directement depuis l’écran de verrouillage ! Surveillez la fonctionnalité et d’autres annonces #Pixel6 à venir. pic.twitter.com/s6hYV5N6b1 – Snapchat (@Snapchat) 19 octobre 2021

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, en utilisant la fonction de double appui à l’arrière du Pixel, vous pourrez alors ouvrir directement la caméra Snapchat, si vous avez installé l’application.

Comme expliqué par Snap :

« Pour la toute première fois, nous rendons la caméra Snapchat accessible directement depuis un écran de verrouillage de téléphone. En touchant l’arrière de votre téléphone, vous pouvez créer des Snaps et jouer avec les Lenses directement depuis l’écran de verrouillage, sans avoir à déverrouiller votre téléphone. Une fois qu’un Snap est prêt à être partagé, connectez-vous à l’écran de verrouillage de votre téléphone pour déverrouiller directement l’expérience complète de l’application.

Vous devrez donc toujours vous connecter à votre appareil pour envoyer votre Snap, mais c’est quand même une reconnaissance assez importante de la valeur de Snap, la fonction étant intégrée au téléphone directement, rationalisant la création de contenu.

Ou Google cherche à utiliser le crédit de rue de Snap pour vendre plus de téléphones Pixel – mais de toute façon, c’est un autre partenariat précieux pour Snap, avec la société formant également des liens solides avec Apple sur les derniers outils et processus AR.

Sur quoi il travaillera également avec Google :

« Nous nous associons également à Google pour lancer des objectifs de réalité augmentée exclusifs, ainsi que la prise en charge de certaines fonctionnalités Pixel de Google, telles que l’ultra grand angle et la traduction en direct, dans l’appareil photo de Snapchat et le chat sur Pixel 6 et 6 Pro. Vous pouvez prendre des Snaps grand angle, parler à vos amis dans plus de 10 langues et traduire des conversations en temps réel.

Le nouveau partenariat souligne la présence croissante de Snap en tant que fournisseur clé de réalité augmentée, avec désormais des liens directs avec les deux plus grands développeurs de systèmes d’exploitation mobiles de la planète. Cela pourrait éventuellement aider Snap à mieux faciliter la prochaine étape de la connexion AR, les lunettes AR nécessitant probablement une connexion à un appareil mobile pour faciliter toutes les fonctionnalités.

Apple l’a indiqué avec sa propre expérience de lunettes AR, avec The Information rapportant le mois dernier que les dispositifs portables AR d’Apple seront « connectés sans fil à un téléphone ou à un appareil similaire pour les fonctionnalités les plus avancées ». Cela pourrait éventuellement devenir un obstacle pour le propre appareil AR de Facebook, car les gens ne disposent pas déjà d’un processeur Facebook supplémentaire pour gérer cet élément, ce qui signifie que Facebook doit soit créer des lunettes plus volumineuses, soit sortir un téléphone Facebook (ce qu’il a essayé dans le passé) ou similaire.

Apple et Google, quant à eux, pourront s’appuyer sur des appareils iOS et Android, déjà omniprésents, pour alimenter leurs propres lunettes AR, et si Snapchat peut consolider sa connexion avec les deux sociétés, cela pourrait ouvrir la voie à une version plus avancée de son Des lunettes dans un futur proche.

Ce qui pourrait être un grand pas, et avec Apple et Google également désireux de se pencher sur le facteur cool de Snap, ces partenariats pourraient finir par être une étape clé pour le développement futur des outils de Snap.

Cela ne peut pas faire de mal, de toute façon, et avec une connexion plus profonde intégrée aux appareils Pixel, cela pourrait également être un puissant leurre pour aider Snap à élargir sa base d’utilisateurs.

Divers éléments intéressants à noter alors que nous attendons avec impatience la prochaine étape du développement de la RA.