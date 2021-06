Google ajuste sa politique de crypto-annonces

Comparer

Google, un moteur de recherche devenu géant de la technologie, ajuste sa politique publicitaire concernant les services d’échange de crypto-monnaie et de portefeuille, selon l’annonce Web d’une entreprise aujourd’hui. Les changements entreront en vigueur en août. Jetons un coup d’œil à la taxe sur les cuivres autour de la nouvelle politique et en quoi elle diffère de la position de Google ces dernières années :

Politique Google : qu’est-ce qui change ?

À partir du 3 août, les bourses de crypto-monnaie et les portefeuilles ciblant les consommateurs américains “peuvent annoncer ces produits et services lorsqu’ils répondent aux exigences suivantes et sont certifiés par Google”, selon le communiqué publié. L’ajustement fait partie de la politique plus large de Google en matière de produits et services financiers.

Les exigences mentionnées ci-dessus dans le rapport initial incluent l’enregistrement auprès du « FinCEN en tant que société de services monétaires et auprès d’au moins un État en tant que transmetteur de fonds » ou « une entité bancaire autorisée par le gouvernement fédéral ou l’État ». Les certificats d’échange de crypto-monnaie précédemment émis seront révoqués, et les sociétés d’échange de crypto-monnaie et de portefeuille doivent demander de nouveaux certificats à partir de juillet, une fois les applications disponibles.

En outre, les annonceurs doivent se conformer à toutes les exigences légales fédérales, étatiques et locales applicables ainsi qu’aux règles générales de Google Ads.

Notamment, la mise à jour exclut également spécifiquement “les offres de pièces initiales, les protocoles de négociation DeFi ou la promotion de l’achat, de la vente ou du commerce de crypto-monnaies ou de produits connexes” des annonceurs. De plus, les “destinations publicitaires qui ajoutent ou comparent des émetteurs de crypto-monnaies ou de produits connexes” ne seront pas autorisées.

L’histoire de Google avec les annonces crypto

Le changement de politique est le premier depuis 2018, lorsque la publicité sur les crypto-monnaies a été largement interdite plus tôt dans l’année. En septembre 2018, le moteur de recherche a assoupli sa politique et autorisé les échanges à être « certifiés » avec Google afin de faire de la publicité. La certification ne s’appliquait qu’aux annonceurs ciblant les marchés américain et japonais.

Cela a conduit à des défis uniques, en particulier pour les bourses cherchant à établir de bonnes relations sur le marché américain.

L’adoption croissante de la cryptographie a probablement influencé le récent ajustement de la politique de Google | Source : CRYPTOCAP sur TradingView.com

Ce qui veut dire

Cette décision suggère que Google se prépare à autoriser les échanges de crypto-monnaie et les portefeuilles à faire de la publicité, tout en mettant en place d’importants obstacles réglementaires pour le faire. Bien qu’ils n’aient pas changé depuis des années, la plupart des annonceurs crypto n’avaient pas anticipé l’ajustement de la politique actuelle. Alors que la porte restera fermée pour une bonne partie des institutions cryptographiques, la politique est certainement plus clémente que son prédécesseur de 2018.

Malgré des directives strictes à ce jour, l’entreprise a toujours fait l’objet d’un examen minutieux pour avoir permis à des projets frauduleux d’échapper aux règles de publicité de l’entreprise ; Reste à voir comment il sera affecté à l’avenir.

