Google, Amazon et Apple unissent leurs forces pour créer Matter, un nouveau standard gratuit et ouvert pour les appareils domotiques | La technologie

Plusieurs entreprises ont entrepris de créer une nouvelle norme qui simplifie la domotique et profite aux utilisateurs lors de l’achat de produits pour la maison intelligente, le résultat a été Matter et nous vous disons ce que cela signifie.

La domotique est en plein essor et maintenant tout est connecté, des haut-parleurs aux ampoules en passant par les interrupteurs. Le principal inconvénient de tous les appareils intelligents est que, dans la plupart des cas, ils ne sont intelligents qu’avec une seule entreprise: Google, Amazon ou Apple.

La situation d’exclusivité génère que les utilisateurs doivent utiliser les différentes plates-formes des entreprises pour contrôler les appareils intelligents dont ils disposent. Au moins, c’était la réalité jusqu’à présent, car un groupe de grandes entreprises a décidé de créer une norme ouverte.

De grandes entreprises telles qu’Amazon, Google, Apple, Samsung, Ikea, Somfy, Signify ou Zigbee Alliance sont derrière cela, entre autres. L’alliance qu’ils ont créée a abouti à la matière, ce sera à la fois un standard ouvert et un sceau indicatif que l’appareil que nous acquérons fonctionnera à la fois dans l’écosystème Google Home et dans SmartThings de Samsung ou Homekit d’Apple.

Le standard, en plus d’être ouvert, est gratuit Et, par conséquent, de nombreuses sociétés de développement de produits domotiques pourront l’utiliser sans avoir à payer les frais respectifs à une entreprise spécifique. Cela favorisera la création et la production de ces produits.

L’arrivée de Matter ne signifie pas la disparition de Google Home ou d’Amazon Alexa, chaque entreprise maintiendra son application ou sa plateforme domotique, mais les produits pourront être utilisés sans discernement parmi toutes les plateformes existantes.

Matter fonctionnera grâce aux normes de communication et de connectivité déjà existantes telles que Wi-Fi 802.11, Bluetooth low energy, Ethernet (802.3) et Thread (802.15.4), en plus d’être basé sur IP.

Ce mouvement est une bouffée d’air frais dans la domotique et, en principe, il vient au profit des utilisateurs qui n’auront pas à se rapprocher d’un seul écosystème. Il n’a pas encore été publié dans les produits, mais devrait faire son apparition à la fin de 2021; ce serait à ces dates que l’on commencerait à voir le logo sur les ampoules, les caméras, les thermostats et un long etc.

