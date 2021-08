Google améliore YouTube Premium avec 3 mois gratuits de Stadia Pro

TL;DR

Les abonnés YouTube Premium peuvent bénéficier de trois mois gratuits de Stadia Pro. Cela s’applique uniquement aux personnes qui découvrent Stadia Pro et qui vivent dans certains pays. La promotion se termine le 31 janvier 2022.

Dans l’espoir d’attirer des abonnés aux deux services, Google propose désormais trois mois gratuits de jeux en nuage Stadia Pro aux personnes disposant d’un abonnement YouTube Premium.

La promotion est une extension de l’essai normal d’un mois de Stadia Pro et n’est disponible que pour les nouveaux abonnés Pro, note Google dans un article de blog. Elle s’applique toutefois à toute personne inscrite aux forfaits individuels, familiaux ou étudiants de YouTube Premium tant qu’elle réside dans l’un des pays éligibles à la promotion. Il s’agit notamment des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de la France, de l’Allemagne, de la Hongrie, des Pays-Bas, de la Norvège, de la Pologne, de la Roumanie, de l’Espagne, de la Suède et de la Suisse.

Vous pouvez également bénéficier de l’offre gratuite Stadia Pro si vous disposez d’un essai YouTube Premium, afin que vous puissiez potentiellement obtenir les deux sans dépenser un centime.

Google mène la campagne jusqu’au 31 janvier 2022, mais permettra aux gens d’utiliser leurs mois gratuits jusqu’au 14 février.

En rapport: Les meilleurs jeux sur Google Stadia

Stadia Pro coûte généralement 9,99 $ par mois et, contrairement à la norme Stadia, propose des jeux gratuits tous les mois tant qu’un abonnement est actif. Il offre également des réductions sur les titres du Stadia Store et débloque le son surround 4K, HDR et 5.1 sur du matériel compatible et avec une connexion Internet suffisamment rapide.

Alors que Stadia peut fonctionner sur une large gamme d’appareils, tels que les PC, les Chromecasts et les téléphones Android, la plate-forme n’a pas encore mis le feu au monde du jeu. Cela est souvent attribué à sa sélection limitée et à sa dépendance à Internet haut débit, qui est encore insaisissable pour de nombreuses personnes.