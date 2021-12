Google amène des monuments comme la Tour Eiffel et Big Ben dans votre jardin avec AR

Google a une fois de plus étendu sa fonction populaire de recherche AR avec une nouvelle collection de monuments 3D. Tout comme les animaux et les objets 3D, vous pouvez visualiser les monuments 3D de votre environnement.

Voici la liste complète des 98 monuments que vous pouvez désormais voir en RA :

Abbaye du Mont-Saint-Michel Île d’Alcatraz Alhambra Théâtre Amazonien Arasaka Résidence Imperia Arc de Triomphe Stade Aztèque Basilique Notre-Dame de Guadalupe Basilique Santa Croce à Florence Basilique Santa Maria Novella Big Ben Pont de Brooklyn Palais de Buckingham Place Campidogilo Capela Curial de São Francisco de Assis Castel Sant’Angelo Château de Bonne Espérance Cathédrale de Barcelone Cathédrale de Brasilia Cathédrale Santa Maria del Fiore Cathédrale Norte-Dame de Paris Chapultepec Château Christ Rédempteur Tour Coit Monument Colomb Conservatoire des fleurs Tour Eiffel Empire State Building Ferry Building Flatiron Building Giotto’s Clocher Golden Gate Bridge Japon Stade national Kaminarimon Gate Palais de Kensington La Sagrada Familia Tour penchée de Pise Les Invalides London Eye Musée du Louvre Fontaine magique de Montjuic Meiji Jingu Cathédrale métropolitaine de Mexico Monument des héros Ninos Monument à la Révolution Stade Moses Mabhida Mount Rushmore National Mémorial M usée d’Orsay Musée National de la Nature et des Sciences Palais National Château de Neuschwanstein Niteroi Musée d’Art Contemporain One World Trade Center Château de Versailles Palais de Westminster Palais Garnier Palazzo Vecchio Panthéon Parthénon Piazza della Signoria Piazza Navona PIER 39 Palais Pitti Placa de Catalunya Ponte Vecchio Mémorial de Rhodes Rockefeller Center Forum romain Sacré-Cœur San Francisco – Oakland Bay Bridge Cathédrale de São Paulo Sensō-ji Musée Solomon R. Guggenheim Temple Sri Sri Radha Radhanath Cathédrale Saint-Patrick Cathédrale Saint-Paul Basilique Saint-Pierre Statue de la Liberté Monument national Stonehenge L’Ange de Indépendance Le British Museum Le Centre Pompidou Le Metropolitan Museum of Art Les Dames Peintes Le Palais des Beaux-Arts Musée national de Tokyo Tokyo Skytree Tour de Tokyo Tour de Londres Trafalgar Square Fontaine de Trevi Union Buildings Bâtiment Ushiku Monument Voortrekker Abbaye de Westminster Stade national de Yoyogi Zojoji

Pour visualiser l’un des monuments ci-dessus en 3D, il vous suffit d’ouvrir votre navigateur et de le rechercher sur Google. Alternativement, vous pouvez également utiliser l’application Google sur les meilleurs téléphones Android pour rechercher un monument. Ensuite, appuyez sur l’option « afficher en 3D » qui apparaîtra à côté d’une image tournante du monument. Pour visualiser un monument dans votre environnement, appuyez sur l’option « voir dans votre espace ».

C’est la deuxième fois cette année que Google annonce de nouveaux ajouts à AR Search. En juillet, Google a ajouté un groupe d’athlètes olympiques en 3D à sa collection. La liste comprenait Alexander Massialas, Simone Biles, Dina Asher-Smith, Naomi Osaka, PV Sindhu, Megan Rapinoe, Leticia Bufoni, Niklas Kaul et Caeleb Dressel.