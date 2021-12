Google Android 12 Go Edition annoncé avec des fonctionnalités de confidentialité et de sécurité

TL;DR

Google a annoncé Android 12 Go, qui apporte des améliorations de vitesse et des fonctionnalités de confidentialité au système d’exploitation à faible puissance. En plus des agrafes Android 12, Android 12 Go ajoute des améliorations uniques de Files Go, de Nearby Share, et plus encore. Les premiers appareils fonctionnant sous Android 12 Go seront lancés en 2022.

Le système d’exploitation Android (édition Go) de Google ne fait plus les gros titres comme avant, mais cela ne veut pas dire qu’il n’est pas utilisé. La société a annoncé aujourd’hui 200 millions d’utilisateurs actifs quotidiens d’Android Go, ainsi qu’une toute nouvelle version du système d’exploitation qui sera lancée en 2022.

L’objectif principal de l’édition Android 12 Go – tout comme Android 12 proprement dit – est la confidentialité, la sécurité et la vitesse. Android 12 Go pourra lancer des applications jusqu’à 30 % plus rapidement et avec des animations plus fluides qu’auparavant. Cela sera également aidé par le SplashScreenAPI qui est désormais disponible pour les développeurs pour le système d’exploitation à faible puissance.

La gestion de vos applications et de vos données sera également plus facile dans Android 12 Go. L’application Files Go mise à jour vous permettra de récupérer les fichiers supprimés jusqu’à 30 jours après leur suppression. Vous pourrez également partager des applications directement sur d’autres smartphones hors ligne à l’aide de Nearby Share. De plus, si vous avez une poignée d’applications qui n’ont pas été utilisées pendant une période prolongée, Android 12 Go mettra en veille prolongée vos applications inutilisées pour économiser la batterie et d’autres ressources précieuses du téléphone.

Une autre nouvelle fonctionnalité est la possibilité d’écouter les actualités ou de traduire n’importe quel texte sur votre écran en accédant simplement au menu de présentation (applications récentes) de votre téléphone. Vous verrez deux nouveaux raccourcis affichés sous la page de présentation de l’application : Traduire et Écouter, en plus du bouton Capture d’écran. Si vous accédez à un article de Wikipédia dans Chrome, par exemple, ouvrez la page de présentation, appuyez sur le bouton Écouter et laissez Android 12 Go faire le travail pour vous.

Google apporte également les agrafes Android 12 à l’édition Go. L’application Privacy Dashboard dans le menu des paramètres vous permet de voir quelles applications ont accédé à vos autorisations de localisation, de microphone et de caméra, et quand. Vous verrez également de nouveaux indicateurs de confidentialité d’utilisation de la caméra et du microphone dans la barre d’état de votre téléphone, vous signalant lorsqu’une application accède activement à ces capteurs.

Et enfin, Android 12 Go vous permettra d’accorder des autorisations de localisation approximatives aux applications, vous n’avez donc pas besoin de révéler votre position exacte.

Google indique que les premiers appareils exécutant l’édition Android 12 Go seront disponibles en 2022. Aucun autre délai n’a été donné pour sa disponibilité, mais nous imaginons que les appareils Android 12 Go commenceront à apparaître le plus tôt possible.

commentaires