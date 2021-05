Google annonce accidentellement le Pixel Buds A, son prochain casque sans fil | La technologie

Grâce au compte Twitter officiel d’Android, Google a accidentellement annoncé les Pixel Buds A, ses prochains écouteurs sans fil bon marché. C’est tout ce que nous savons jusqu’à présent.

Des rumeurs avaient déjà anticipé l’existence des Pixel Buds A, les nouveaux écouteurs sans fil bon marché sur lesquels Google travaille. Peu de temps après avoir commencé à en parler, le Big G a accidentellement inclus une photo du nouvel appareil dans un e-mail officiel, et maintenant nous les connaissons dans toute leur gloire à cause d’une autre erreur fatale de la société.

Via le compte Android officiel sur Twitter, Google a annoncé par erreur les Pixel Buds A. Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous, les Mountain Viewers ont partagé une photo de leurs nouveaux écouteurs TWS avec un texte de présentation qui se lit comme suit:

“Un son de qualité et un couplage rapide avec Bluetooth. Les nouveaux Pixel Buds de la série A sont arrivés. Profitez du couplage Bluetooth par simple contact avec la mise à jour de l’expérience Fast Pair sur Android.”

Le tweet a été supprimé peu de temps après sa publication, mais il était alors trop tard et les informations avaient circulé sur le Web.

Dans l’image, nous pouvons voir que la conception des nouveaux Pixel Buds A correspond à l’apparence que les rumeurs avaient anticipée. Il s’agit de la variante blanche qui, contrairement aux Pixel Buds d’origine, n’a pas de détails noirs. Selon les rumeurs, il existe également une autre version en vert.

Outre sa conception, le tweet révèle que Les nouveaux écouteurs sans fil de Google seront très faciles à coupler avec votre mobile grâce à la technologie Fast Pair d’Android. C’est une fonction très pratique capable d’appairer rapidement des appareils via Bluetooth, inspirée du système qu’iOS utilise pour relier les AirPods, et qui est aujourd’hui compatible avec plus de 100 casques.

Hormis ces détails, pour le moment nous n’en savons pas plus sur les Pixel Buds A. Puisque Google utilise la lettre A pour désigner des appareils moins chers (par exemple Pixel 3a ou Pixel 4a), les nouveaux écouteurs seraient moins chers que le modèle actuel. Pour réduire les coûts, il est possible qu’ils manquent de certaines fonctions que nous trouvons dans les Pixel Buds d’origine, comme le geste pour régler le volume.