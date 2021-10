Google annonce Android 12L pour tablettes et pliables ; vérifier les nouvelles fonctionnalités et détails

Android 12L pour tablettes, appareils pliables et appareils ChromeOS aidera également les applications à mieux paraître par défaut. Il offrira de meilleures expériences de boîte aux lettres pour les utilisateurs

Google a annoncé le lancement d’Android 12L conçu pour les appareils à grand écran, y compris les tablettes et les pliables. La nouvelle interface utilisateur serait plus raffinée, soutenue par de nouveaux ajustements sur des éléments tels que les notifications, l’écran de verrouillage, la vue d’ensemble, l’écran d’accueil, entre autres. Sur les tailles d’écran d’affichage supérieures à 600 dp, l’espace de notification, l’écran de verrouillage et d’autres espaces utiliseront désormais une disposition à deux colonnes pour utiliser l’espace supplémentaire de l’écran. Ces deux dispositions de colonnes afficheront plus d’informations et seront faciles à utiliser. Les applications ont également été optimisées pour les onglets Android, les appareils pliables et les appareils ChromeOS.

Google a annoncé l’autre jour dans son nouvel article de blog que le lancement d’Android 12L sera destiné aux appareils à grand écran. Le lancement devrait être publié l’année prochaine. Le géant de la technologie travaille avec des partenaires OEM pour apporter la nouvelle mise à jour aux utilisateurs. La société a également confirmé que l’aperçu du développeur Android 12L arrivera d’abord sur Lenovo Tab P12 Pro. Le géant de la technologie qui se concentre actuellement sur les tablettes, les appareils pliables et les appareils ChromeOS prévoit plus tard de proposer également des inscriptions à Android Beta pour les appareils Pixel.

Par rapport aux smartphones classiques, le nouvel Android 12L utilisera au mieux l’espace supplémentaire pour offrir à ses utilisateurs une nouvelle expérience d’interface utilisateur. Android 12L apportera également une nouvelle barre des tâches qui permettra aux utilisateurs de basculer instantanément vers leurs applications préférées en dehors de la disposition à deux colonnes dans les notifications et l’écran de verrouillage. Le mode écran partagé est plus détectable avec le nouveau lancement.

Google a également ajouté : « Pour que le mode écran partagé soit une meilleure expérience dans Android 12 et versions ultérieures, nous aidons les utilisateurs en permettant automatiquement à toutes les applications d’entrer en mode écran partagé, que les applications soient ou non redimensionnables. »

Android 12L pour tablettes, appareils pliables et appareils ChromeOS aidera également les applications à mieux paraître par défaut. Il offrira de meilleures expériences de boîte aux lettres aux utilisateurs. Pour les fabricants, Android 12L proposera une boîte aux lettres personnalisable pour activer des options de couleurs ou de traitements de boîte aux lettres, entre autres.

Outre les fonctionnalités grand écran, Android 12L serait également livré avec une poignée de nouvelles API pour les développeurs. Google a déclaré : « Nous avons pris soin de ne pas introduire de modifications importantes pour vos applications, nous n’exigerons donc pas que les applications ciblent 12L pour répondre aux exigences de Google Play. »

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.