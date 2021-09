Google annonce des améliorations de recherche, pour intégrer Google Lens sur l’application iOS, navigateur Chrome

La recherche Google affichera également des pages visuellement riches avec des images, des articles et des vidéos disponibles sur une seule page.

Google déploiera son modèle propriétaire multitâche unifié (MUM) pour rendre sa recherche plus intelligente et enrichir l’expérience utilisateur. Le géant de la technologie basé en Californie a annoncé plusieurs mises à jour, y compris une page de recherche repensée qui utilisera MUM et l’intelligence artificielle pour des résultats plus approfondis, lors de son événement Search On mercredi.

Google a également annoncé l’Address Maker, qui utilise des Plus Codes open source pour apporter des adresses fonctionnelles à grande échelle. Google intégrera également Lens sur l’application iOS et mettra à jour Chrome avec la prise en charge de Google Lens.

MUM permettra aux utilisateurs de trouver des résultats avec des textes et des visuels simultanément. Grâce à MUM, les utilisateurs peuvent ajouter des requêtes de texte à Google Lens pour rechercher des visuels. “En combinant des images et du texte en une seule requête, nous facilitons la recherche visuelle et l’expression de vos questions de manière plus naturelle”, a déclaré Google.

Google expérimente toujours les nouvelles fonctionnalités de recherche. Le géant de la technologie, cependant, a déclaré qu’il serait déployé pour les utilisateurs au début de l’année prochaine.

La société appartenant à Alphabet a également annoncé que la page de recherche repensée utiliserait MUM et AI pour des résultats plus naturels. La refonte introduira la section Choses à savoir pour des résultats plus approfondis sur de nouveaux sujets. La section affichera des liens vers du contenu qui n’apparaîtrait pas autrement pour les résultats de recherche réguliers.

La recherche Google repensée comportera également des fonctionnalités qui permettront aux utilisateurs d’élargir et d’affiner leurs recherches. Bien que la société n’ait pas annoncé de calendrier précis pour la sortie des fonctionnalités, elle a déclaré que les utilisateurs commenceraient à voir les changements dans les prochains mois.

La recherche Google affichera également des pages visuellement riches avec des images, des articles et des vidéos disponibles sur une seule page. Cette nouvelle page est déjà en ligne.

Pour des résultats plus approfondis sans requêtes multiples, Google apportera une section de vidéos connexes qui identifiera les sujets connexes avec des liens. “En utilisant MUM, nous pouvons même montrer des sujets connexes qui ne sont pas explicitement mentionnés dans la vidéo, sur la base de notre compréhension avancée des informations contenues dans la vidéo”, a déclaré Google.

La catégorie existante À propos de ce résultat sera également mise à jour avec des informations supplémentaires telles que des informations sur la source. Cette mise à jour sera déployée aux États-Unis dans les semaines à venir.

Google apporte également le mode Lens dans son application native pour iOS, similaire à l’intégration sur son application Android. Cette mise à jour, qui sera limitée aux États-Unis dans un premier temps, permettra aux utilisateurs de rechercher des visuels achetables. La société présentera également l’intégration de Lens au navigateur Chrome de bureau pour les utilisateurs du monde entier d’ici quelques mois.

