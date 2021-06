Google annonce des machines virtuelles Tau alimentées par AMD pour le cloud : tout ce qu’il faut savoir

in

Huit configurations différentes des machines virtuelles ont été promises par Google

Google Cloud : Le géant de la technologie Google a annoncé une nouvelle famille de machines virtuelles appelées Tau, pour lesquelles il utiliserait des puces fournies par AMD. Le géant des moteurs de recherche a déclaré que le système contiendrait les processeurs AMD EPYC de 3e génération. Le système offrirait une compatibilité x86, a ajouté Google, et donnerait un meilleur rapport qualité-prix de 42% par rapport aux machines virtuelles ou VM standard. La société a déclaré qu’avec ce système, les machines virtuelles Tau constitueraient une avancée significative par rapport aux machines virtuelles actuelles.

Huit configurations différentes des machines virtuelles ont été promises par Google, avec une machine virtuelle ayant jusqu’à 60 vCPU et un vCPU ayant une mémoire de 4 Go. Pendant ce temps, la bande passante du réseau peut aller jusqu’à 32 Gbps.

Selon Google, ces machines virtuelles aideraient les clients à gérer des charges de travail plus gourmandes en données. Ces machines virtuelles sont également présentées par la société comme étant proposées à des coûts relativement inférieurs, les coûts variant en fonction des configurations. Notamment, le système arriverait au troisième trimestre de cette année et la société a ouvert le pré-enregistrement pour les clients.

Cette décision devrait avoir un impact sur l’industrie des machines virtuelles, mais elle aura également un impact sur l’industrie des puces, où les choses deviennent déjà très compétitives.

Intel est depuis longtemps un leader du secteur en raison de ses liens étroits avec les fabricants de PC et d’ordinateurs portables. Cependant, Apple a laissé le processeur sous le choc l’année dernière en annonçant son abandon d’Intel pour son Mac au profit de ses puces M1 internes, tout comme les PC Apple ont enregistré une croissance de 49 % l’année dernière. Au milieu de cela, AMD a également cherché à élargir sa clientèle, et l’utilisation par Google du processeur du fabricant de puces dans ses machines virtuelles Tau est susceptible d’augmenter la part de marché d’AMD.

