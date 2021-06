Google annonce deux nouvelles fonctionnalités pour les messages pour les utilisateurs indiens : vérifiez ici

Les utilisateurs ayant des téléphones Android fonctionnant sous Android 8 ou un système d’exploitation plus récent obtiendraient ces fonctionnalités.

Messages Google : Le géant des moteurs de recherche Google a annoncé de nouvelles fonctionnalités pour son application Messages pour les utilisateurs d’Android en Inde dans le but de rendre la navigation dans l’application « plus facile et sans encombrement ». A cet effet, deux nouvelles fonctionnalités qui seraient déployées dans les prochaines semaines en Inde. Google a décidé d’ajouter une fonctionnalité de catégories dans l’application Messages, ainsi qu’une fonctionnalité qui supprimerait automatiquement les OTP 24 heures après leur réception par les utilisateurs. Ces fonctionnalités seraient initialement déployées uniquement avec la prise en charge de l’anglais, et les utilisateurs ayant des téléphones Android fonctionnant sous Android 8 ou un système d’exploitation plus récent les obtiendraient.

Lire aussi | Google dit avoir reçu 27 700 plaintes d’utilisateurs, supprimé plus de 59 000 éléments de contenu en avril en Inde

Google Messages : catégories pour l’organisation

Empruntant une feuille du livre d’Apple, Google va maintenant déployer une fonctionnalité qui classerait automatiquement les messages des utilisateurs dans différentes catégories à l’aide de l’apprentissage automatique. Selon l’aperçu que Google a partagé de la nouvelle fonctionnalité, il y aurait une catégorie “Tous” où tous les messages seraient visibles, et ce serait probablement la catégorie par défaut. Il y aurait quelques autres catégories comme « Personnel », dans lesquelles les conversations avec des numéros enregistrés seraient répertoriées, « Transactions », où tous les messages liés aux factures et aux transactions bancaires seraient filtrés, un onglet « OTP », où tous les OTP seraient classés, et il semble également y avoir un onglet « Offres », qui pourrait être la catégorie dans laquelle les promotions sont classées. Ces onglets seraient accessibles en haut de l’écran, une légère amélioration par rapport à la façon dont les utilisateurs d’iMessage d’Apple doivent accéder à ces catégories.

Suppression automatique OTP

Google introduit également une fonctionnalité permettant de supprimer automatiquement les messages contenant des OTP 24 heures après que les utilisateurs les ont reçus. Cependant, cette fonctionnalité devrait être activée manuellement par les utilisateurs lorsqu’ils reçoivent une invite pour la fonctionnalité. Cela, a déclaré Google, permettrait aux utilisateurs de gagner du temps, car ils n’auraient pas à supprimer ces messages manuellement.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.