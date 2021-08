Des chercheurs de la division informatique quantique de Google viennent de publier une étude sur le serveur de pré-impression ArXiv affirmant avoir créé des “cristaux du temps” défiant la physique à l’aide de l’ordinateur quantique Sycamore de la société, et il est honnêtement impossible de dire à quel point cela pourrait s’avérer important. être.

Comme l’explique Quanta Magazine, un cristal temporel est à la fois stable et en constante évolution, avec des états définissables se répétant à des intervalles prévisibles sans jamais se dissoudre dans un état totalement aléatoire.

Sans trop s’enliser dans les upspins et down-spins des qubits (les particules subatomiques qui peuvent représenter à la fois 1 et 0 et qui sont le fondement de l’informatique quantique), ce que Google prétend avoir fait est essentiellement pris comme un vérificateur plateau avec toutes les pièces rouges d’un côté et toutes les pièces noires de l’autre et a frappé métaphoriquement la table de manière à permuter parfaitement les deux côtés sans dépenser d’énergie.

La deuxième loi de la thermodynamique dit que cela ne peut tout simplement pas se produire, mais les cristaux de temps ne semblent pas se soucier de l’entropie et maintenant Google dit que non seulement on en voit un en action, mais que le processus qui l’a produit est évolutif – et les implications de cela pourraient être énormes.

Nous devons réitérer que les résultats de Google n’ont pas été évalués par des pairs, nous ne pouvons donc pas dire avec certitude que ce que les chercheurs de Google ont fait résistera à un examen minutieux.

Cela dit, si ce que l’ordinateur quantique de Google a accompli peut être reproduit, alors les cristaux temporels ne sont pas seulement réels, mais ils pourraient en fait être utilisés dans le monde réel. Les implications d’une telle technologie pour la seule mémoire informatique sont difficiles à comprendre, et encore moins pour le traitement informatique lui-même.

En fin de compte cependant, il est très difficile de dire ce qui viendrait d’un système qui défie l’entropie, car la nature telle que nous la connaissons ne fonctionne pas de cette façon – et l’hypothèse de l’entropie est intégrée dans chaque système que nous ayons jamais produit ou observé. Nous n’avons jamais vu quelque chose comme ça auparavant, en supposant que ces résultats se maintiennent, donc prédire ce que nous pouvons en faire est un mystère vraiment difficile mais incroyablement excitant.