Google annonce qu’une Nest Doorbell filaire de deuxième génération arrivera en 2022

Google a présenté le mois dernier une nouvelle version sans fil de la Nest Doorbell, avec une connexion Wi-Fi et une batterie afin d’enregistrer les événements de la caméra. Mais il lui manquait une fonction importante que l’ancien modèle filaire pouvait gérer : l’enregistrement continu. Il ne peut même pas enregistrer en continu lorsqu’il est connecté à une alimentation dédiée. De nombreux utilisateurs de Nest n’ont pas été impressionnés, affirmant qu’ils conserveraient l’ancienne version ou trouveraient une autre solution. Il semble que Google écoutait.

Dans un long message du forum communautaire de Rishi Chandra, vice-président de Nest, la société a annoncé qu’une version révisée de la sonnette filaire arrivera en 2022. La manière exacte dont elle s’améliore par rapport au modèle d’origine n’a pas été spécifiée, mais puisque le message était en En réponse au manque de prise en charge de l’enregistrement continu Nest Aware sur le modèle sans fil, on peut supposer qu’au moins cette fonctionnalité restera intacte.

Nous savons que ceux qui ont des connexions de sonnette filaires préfèrent avoir une sonnette qui peut également prendre en charge l’historique vidéo continu 24h/24 et 7j/7 (via l’abonnement Nest Aware). Nous sommes ravis de vous annoncer que nous lancerons une deuxième génération de Nest Doorbell (filaire) en 2022.

Ryne a examiné la Nest Doorbell sans fil il y a quelques semaines et l’a trouvée d’une simplicité attrayante mais manquant d’options de maison intelligente plus complètes. Le logiciel initial, à la fois dans l’application Google Home et dans le back-end, manque de nombreuses options avancées. Espérons que le temps qu’une Nest Doorbell filaire plus avancée soit disponible, ces deux problèmes seront résolus.

