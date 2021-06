Google, Apple, Microsoft et Mozilla veulent faciliter le développement d’extensions

Pendant des années, Google Chrome a ouvert la voie en tant que navigateur le plus populaire, que vous utilisiez l’un des meilleurs téléphones Android ou l’un des meilleurs ordinateurs portables. Avec un navigateur si populaire, il est logique que les développeurs affluent vers cette plate-forme pour développer des applications et des extensions. Cependant, ces dernières années, nous avons vu Microsoft Edge, Mozilla Firefox et même Safari d’Apple se rapprocher (ou dépasser) de Chrome en termes de fiabilité, de compatibilité et de vitesse.

Aujourd’hui, les quatre sociétés ont annoncé un nouveau partenariat appelé WebExtensions Community Group (WECG). Cela rassemble ces quatre géants pour rendre le développement d’extensions multi-navigateurs plus facile que jamais. Une partie du problème avec le développement d’extensions pour un seul navigateur est que si jamais vous souhaitez ou devez passer à un autre navigateur, cette extension peut ne pas être disponible.

Dans le cas de Microsoft Edge, où il est basé sur la plate-forme open source Chromium de Google, la transition entre les deux navigateurs est transparente. Mais une fois que vous commencez à envisager d’essayer Safari ou Firefox, les chances sont moins en votre faveur que l’une des meilleures extensions Chrome sera à votre disposition.

Dans le message d’annonce, l’équipe WECG a révélé les objectifs de normalisation suivants :

Facilitez la création d’extensions pour les développeurs en spécifiant un modèle cohérent et un noyau commun de fonctionnalités, d’API et d’autorisations. Décrivez une architecture qui améliore les performances et est encore plus sécurisée et résistante aux abus. Notre travail sera guidé par un ensemble commun de principes de conception HTML et W3C TAG : centrée sur l’utilisateur, compatibilité, performances, sécurité, confidentialité, portabilité, maintenabilité et comportement bien défini. En utilisant le modèle d’extensions et les API existants pris en charge par Chrome, Microsoft Edge, Firefox et Safari comme base, nous commencerons par travailler sur une spécification. Nous visons à identifier un terrain d’entente, à rapprocher les implémentations et à tracer une voie pour l’évolution future.

Cette nouvelle alliance ne signifie pas que les quatre sociétés et groupes de développeurs vont “unir leurs forces” pour créer un seul magasin d’extensions multi-navigateurs. Au lieu de cela, cela signifie simplement que les quatre navigateurs utiliseront la même charte de groupe WebExtensions et les mêmes directives de développement pour faciliter le développement des extensions de navigateur, indépendamment de ce que vous décidez d’utiliser.

