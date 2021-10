Google apporte Android 12 Material You design à des applications tierces avec de nouveaux outils de développement

Avec Android 12 disponible sur les smartphones Pixel, Google s’attaque à la prise en charge des applications pour son nouveau langage de conception Material You.

Lors de l’Android Developer Summit, Google a annoncé la disponibilité de Material Design 3 dans Jetpack Compose, qui permettra aux développeurs d’applications tiers d’implémenter Material You design dans leurs applications.

Cela apportera la prise en charge du thème des couleurs dynamiques sur Android 12 à davantage d’applications en dehors des propres applications de Google. Google a déjà mis à jour un grand nombre de ses applications propriétaires avec le support Material You, mais à l’avenir, vous pouvez également commencer à voir ces changements apparaître sur vos applications préférées.

Pour aider les développeurs, Google introduit un Material You Theme Builder, qui permettra de voir facilement à quoi ressembleront les couleurs dynamiques sur leurs applications. Il existe également des composants matériels mis à jour pour correspondre au nouveau style visuel et aux directives de couleurs dynamiques pour aider les applications à s’adapter au nouveau langage de conception tout en permettant aux marques de conserver leur propre expression.

Alors que la couleur dynamique n’est disponible que sur les smartphones Pixel, le nouveau design Material You est toujours visible sur les meilleurs téléphones Android. Samsung a également sa propre version de la couleur dynamique qu’il introduit avec la deuxième version bêta de One UI 4. Cependant, il semble n’être disponible que sur ses propres applications, donc le kilométrage peut varier à mesure que de plus en plus d’appareils sont mis à jour vers Android 12.

De plus, Google permet également aux développeurs de développer plus facilement avec des écrans plus grands, grâce à Android 12L optimisé pour les tablettes, les pliables, etc. Grâce à de tels outils, Google est sur le point de faire d’Android 12 sa version de système d’exploitation la plus cohérente à ce jour.

