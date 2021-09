Google apporte certaines des meilleures fonctionnalités Pixel à plus de téléphones Android

Google a annoncé jeudi une série de nouvelles mises à jour concernant certaines des meilleures applications Android, ainsi que de nouvelles fonctionnalités axées sur la confidentialité, la productivité, etc. Certaines de ces mises à jour n’étaient auparavant disponibles que sur les appareils Google Pixel, mais le géant des moteurs de recherche les rend désormais disponibles sur la plupart des meilleurs téléphones Android.

Centre de rappels avec Google Assistant

L’une des nouvelles fonctionnalités les plus notables est le hub Rappels, qui regroupe tous vos rappels en un seul endroit. Il vous permet de gérer vos rappels à l’aide de votre voix en disant simplement : « Ok Google, ouvre mes rappels ».

Google affichera également des rappels recommandés pour les tâches récurrentes telles que l’extinction des lumières. D’un simple toucher, vous pouvez activer ces suggestions.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Google TV

Google transforme également votre téléphone Android en télécommande, vous permettant d’allumer ou d’éteindre l’un des meilleurs téléviseurs Android, de sélectionner un film à regarder ou de saisir des mots de passe. La nouvelle fonctionnalité est similaire à l’application TV Remote d’Apple, qui transforme un iPhone en télécommande universelle pour contrôler votre téléviseur.

La fonction de télécommande est disponible à partir d’aujourd’hui. Vous pouvez accéder à cette option en ajoutant la vignette distante aux paramètres rapides de votre téléphone ou en utilisant l’application Google TV elle-même. La société a également révélé son intention d’étendre l’application Google TV à 14 pays supplémentaires.

Extension du dossier verrouillé de Google Photos

Google a précédemment lancé une fonctionnalité exclusive à Pixel pour Google Photos appelée Dossier verrouillé, qui vous permet de masquer des photos et des vidéos sensibles dans un espace protégé par mot de passe. Cependant, il n’était disponible que sur les téléphones Google Pixel au lancement.

Maintenant, Google le déploie bientôt sur plus d’appareils Android. Il prendra en charge les combinés fonctionnant sous Android Marshmallow et versions ultérieures.

Expérience de frappe plus rapide et plus avec Gboard

Source : Google

Gboard reçoit également un tas de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs expérimentés de l’option copier/coller. L’une de ses nouvelles fonctionnalités de titre est une fonctionnalité qui extrait automatiquement des informations importantes telles que des URL, des numéros de téléphone et des adresses e-mail à partir d’un corps de texte que vous avez copié. Ces bits seront ensuite séparés en plusieurs options de collage afin que vous puissiez choisir les informations qui vous intéressent.

L’application pour clavier récupère également plus de 1 500 autocollants au cours des prochains mois. Les nouveaux autocollants s’ajouteront au catalogue Emoji Kitchen existant de Gboard.

Smart Compose est également déployé sur davantage de téléphones Android après avoir été auparavant limité à des appareils tels que Google Pixel 5. Il prend en charge les appareils fonctionnant sous Android 11 ou supérieur, vous permettant de compléter rapidement des phrases en balayant les textes recommandés. Gboard ajoute également des suggestions de capture d’écran lorsque vous rédigez un message.

Options de visibilité du partage à proximité

La nouvelle mise à jour vous permet de choisir qui peut envoyer des fichiers sur votre téléphone via Nearby Share. Vous pouvez rendre votre appareil détectable par tout le monde, uniquement par vos contacts ou par personne du tout. Il existe également une option de configuration rapide pour ajuster vos préférences.

Attention à venir sur plus de téléphones

La fonction Heads Up, introduite plus tôt cette année sur les téléphones Pixel, est désormais disponible sur davantage d’appareils fonctionnant sous Android 9 et versions ultérieures. Vous pouvez y accéder via le paramètre Bien-être numérique si vous souhaitez qu’on vous rappelle de faire attention à votre environnement lorsque vous marchez avec votre téléphone.

Toutes ces mises à jour s’ajoutent aux nouvelles fonctionnalités d’accessibilité et d’Android Auto que Google a également annoncées jeudi.