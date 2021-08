Google apporte de grands changements à YouTube, à la recherche et à d’autres services

Google a annoncé mardi une série de modifications à certains de ses plus grands services pour donner aux enfants un meilleur contrôle sur leurs empreintes numériques. Comme le note Google dans un récent article de blog, un certain nombre de politiques et de fonctionnalités sont en place pour assurer la sécurité des mineurs. Par exemple, Family Link permet aux parents de créer des comptes supervisés pour leurs enfants. Google a également publié des applications mobiles spécifiquement pour les enfants, telles que YouTube Kids. Mais il y a toujours plus de travail à faire, c’est pourquoi Google apporte des modifications importantes aux comptes des utilisateurs de moins de 18 ans.

Meilleure offre du jour Echo Dot d’Amazon s’envole des étagères à seulement 35 $! Prix : 50 $, maintenant 34,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Google change pour YouTube et la recherche pour les enfants

Sur YouTube, Google modifiera le paramètre de téléchargement par défaut en l’option la plus privée pour les utilisateurs âgés de 13 à 17 ans. Ces téléchargements ne peuvent être vus que par l’utilisateur et les personnes qu’il choisit de montrer. Ils auront la possibilité de rendre le contenu public, mais Google leur rappellera qui peut voir leurs vidéos s’ils le font. Faites une pause et les rappels d’heure de coucher seront également activés par défaut. De plus, la lecture automatique sera désactivée par défaut, de sorte que la prochaine vidéo ne démarrera pas automatiquement. Vous pouvez en savoir plus sur les changements à venir sur YouTube ici. Ils seront déployés dans les semaines et mois à venir.

Quant à la recherche, Google note que SafeSearch est déjà activé par défaut pour les utilisateurs de moins de 13 ans. Bientôt, Google activera la fonctionnalité par défaut pour tous les utilisateurs nouveaux et existants de moins de 18 ans.

D’autres changements de politique à venir pour les services Google

Voici quelques changements supplémentaires que Google prévoit de mettre en œuvre dans les mois à venir :

De nouvelles protections par défaut arrivent dans Google Assistant pour empêcher le contenu mature de faire surface. Globalement, les utilisateurs de moins de 18 ans ne pourront pas activer l’historique des positions sur leurs comptes. Google ajoute une nouvelle section sur la sécurité sur Google Play (voir : Transparence du suivi des applications d’Apple). Les établissements K-12 auront la technologie SafeSearch activée par défaut. Google bloquera le ciblage publicitaire en fonction de l’âge, du sexe ou des intérêts des personnes de moins de 18 ans. Les nouveaux filtres Digital Wellbeing permettront aux gens de bloquer les actualités, les podcasts et les sites Web sur les appareils intelligents.

S’adressant à TechCrunch, un porte-parole de Google a clairement indiqué que si certains de ces changements sont en réponse à des modifications de la loi, d’autres n’étaient pas réellement nécessaires :

Bien que certaines de ces mises à jour concernent directement les réglementations à venir, nous sommes allés au-delà de ce qui est requis par la loi pour protéger les adolescents sur Google et YouTube. Bon nombre de ces changements s’étendent également au-delà de toute réglementation actuelle ou à venir. Nous cherchons des moyens de développer des expériences produit et des commandes utilisateur cohérentes pour les enfants et les adolescents du monde entier.

Il faudra probablement quelques semaines ou mois avant que tous les changements ne soient mis en ligne sur les services de Google.

Meilleure offre du jour Echo Dot d’Amazon s’envole des étagères à seulement 35 $! Prix : 50 $, maintenant 34,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission