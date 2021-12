Google apporte des appels audio et vidéo à l’application Gmail sur iOS et Android

Pendant des années, Google était déterminé à répartir ses utilisateurs sur autant de plateformes de communication que possible. Hangouts, Allo, Duo, Google Plus – l’entreprise n’a pas pu se contenter d’une seule application, service ou site Web. Mais ces derniers mois, Google a finalement appris qu’on ne voulait pas sauter entre une demi-douzaine d’applications pour se parler. Et ainsi, la consolidation a commencé. Cette semaine, ce processus se poursuit. Google déploie des appels audio et vidéo pour Google Chat dans l’application Gmail sur iOS et Android.

Passer des appels audio et vidéo depuis l’application Gmail

À partir de cette semaine, vous pouvez démarrer et rejoindre des réunions et des appels audio à partir de discussions en tête-à-tête depuis Google Chat dans l’application Gmail. Pour l’instant, cela n’est disponible que pour les discussions en tête-à-tête, vous n’avez donc pas de chance avec les conversations de groupe. Si vous souhaitez démarrer un appel audio ou vidéo, c’est très simple. Ouvrez simplement une discussion en tête-à-tête et appuyez sur l’icône du téléphone ou l’icône de la vidéo dans le coin supérieur droit.

Si vous souhaitez rejoindre l’appel de quelqu’un d’autre, vous verrez l’option de le faire dans votre conversation en tête-à-tête avec lui. Une fois que vous démarrez ou rejoignez un appel, vous verrez une bannière en haut de l’écran avec le nom de la personne à qui vous parlez, la durée de l’appel. Vous verrez également une icône Meet dans la liste de discussion.

De plus, si vous manquez un appel, vous verrez une icône de téléphone ou de vidéo rouge à côté du nom de l’appelant. Ce sont des ajouts simples, mais transformez l’application Gmail en un guichet unique pour tous vos besoins Google Chat.

Voici pourquoi vous pourriez vouloir utiliser cette nouvelle fonctionnalité, selon l’équipe Gmail :

Alors que certaines équipes commencent à reprendre leurs fonctions, tandis que d’autres restent réparties, nous espérons que cela facilitera la connexion avec vos collègues dans le monde du travail hybride. Cette fonctionnalité vous permettra de basculer en toute transparence entre le chat et un appel vidéo ou audio si nécessaire, vous aidant à collaborer et à faire avancer votre travail.

Plus de détails sur la nouvelle fonctionnalité

Si vous utilisez fréquemment Google Chat pour le travail ou simplement pour parler à des amis, vous serez beaucoup plus souvent sur l’application Gmail. Google dit qu’à partir de maintenant, si vous sélectionnez « Rejoindre un appel » depuis l’application Google Chat, vous serez automatiquement redirigé vers l’application Gmail. Si vous n’avez pas l’application Gmail, votre téléphone vous demandera de la télécharger depuis Google Play ou l’App Store.

Google indique que cette fonctionnalité sera disponible par défaut sur les appareils Android et iOS. Vous et la personne que vous souhaitez appeler aurez tous deux besoin de la dernière version de l’application Gmail installée.

Comme pour de nombreuses nouvelles fonctionnalités de Google, le déploiement sera progressif. Alors ne paniquez pas si vous ne trouvez pas les nouvelles icônes sur votre application Gmail. Google a commencé un déploiement étendu de la mise à jour le 6 décembre. Cela peut prendre 15 jours ou plus avant que la fonctionnalité n’apparaisse réellement sur votre téléphone.