Google apporte des changements de politique radicaux aux titres et icônes des applications Play Store

Google a annoncé des changements de politique à venir concernant les titres, les icônes et les éléments des applications sur le Play Store.Les développeurs devront se conformer ou risquer la suppression de leur application du Play Store.Les nouvelles politiques seront mises en œuvre plus tard cette année, mais aucune date officielle n’a été fourni.

Le Google Play Store est un bourbier vertigineux d’applications, en particulier pour les nouveaux utilisateurs. Certains d’entre eux induisent délibérément en erreur les non-initiés avec leurs titres, icônes et atouts accrocheurs. Maintenant, Google donne aux développeurs le temps de résoudre ces problèmes avant d’appliquer de nouvelles modifications de politique plus tard cette année.

Annoncé dans un article de blog de développeur (h / t XDA), Google empêchera les développeurs d’embellir leurs applications avec des titres et des icônes potentiellement trompeurs. Ces nouvelles politiques obligeront les développeurs à fournir aux utilisateurs du Play Store des informations précises sur leur application.

Alors, quels sont ces changements? Pour commencer, la longueur du titre de l’application sera limitée à 30 caractères. Les titres seront également exempts de tout descripteur de classement ou d’autres indicateurs de performance, d’informations promotionnelles, d’émoticônes ou de caractères spéciaux répétés. Ces règles s’appliqueront également aux titres de développeur. Vous pouvez voir un exemple des changements ci-dessous.

Google note que les applications ne répondant pas à ces exigences ne seront plus autorisées sur le Google Play Store à l’avenir.

Ce que cela signifie pour les utilisateurs de Google Play Store

Les changements de politique sont une décision bienvenue de Google, mais il vaut mieux tard que jamais. Ces étapes devraient permettre aux utilisateurs de trouver plus facilement des applications authentiques, ou du moins des applications avec des descriptions et des titres précis. Cependant, il peut ne pas résoudre directement d’autres problèmes tels que le problème de clonage d’applications ou la pléthore de fausses applications disponibles.

Les nouvelles directives s’appliquent également aux graphiques de fonctionnalités, aux captures d’écran, aux vidéos et aux courtes descriptions. Le non-respect des consignes de Google à ce sujet rendra les applications “inéligibles à la promotion et à la recommandation sur les principales surfaces de Google Play telles que Google Apps and Games home.”

Google annonce ces changements bien avant leur mise en application pour aider les développeurs à mettre de l’ordre dans leurs maisons. Une date de mise en œuvre exacte sera notifiée par Google plus tard cette année.