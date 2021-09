Google apporte la joie de ne pas avoir à attendre les téléphones Pixel dans plus de pays

Quelle est votre façon la moins préférée de passer du temps ? Vous déplacer dans les embouteillages aux heures de pointe ? Faire la queue pour renouveler votre permis ? Il était temps que nous mettions « s’asseoir pour écouter de la musique » tout en haut, mais à peu près à la même époque l’année dernière, Google a présenté son service Hold for Me, une fonctionnalité alimentée par l’assistant qui pourrait prendre le relais lors d’un appel téléphonique vous a laissé en attente. Avec Hold for Me, vous pouvez passer votre journée pendant que l’assistant attend qu’une personne en direct se présente enfin. Nous apprenons maintenant que l’accès à Hold for Me s’étend aux utilisateurs de certaines nouvelles régions.

Cette astuce a fait ses débuts avec le lancement des Pixel 5 et 4a (5G) fin septembre 2020. Il nous a fallu encore quelques mois avant de voir Hold for Me arriver pour les anciens appareils Pixel, prenant finalement en charge les modèles de retour au Pixel 3 .

Mais même avec plus de téléphones Pixel capables d’accéder à Hold for Me, il y avait encore une autre grande restriction (et cela étant Google, il ne devrait pas être difficile de deviner de quoi nous parlons) : l’emplacement. Seuls les utilisateurs de Pixel aux États-Unis ont pu exploiter la puissance de ce mode et économiser le temps et l’ennui de rester assis et d’écouter de la musique d’attente.

Nous n’avons toujours pas vu d’annonce officielle d’une expansion dans de nouveaux pays, mais un certain nombre de rapports récents suggèrent que Google rende Hold for Me disponible dans davantage de pays anglophones à travers le monde. Plus précisément, nous avons reçu des conseils de quelques lecteurs en Australie nous faisant savoir que Hold for Me a été mis en ligne pour eux. Il existe également un nouveau rapport de MobileSyrup qui montre que la fonctionnalité commence à arriver pour les téléphones Pixel au Canada.

Espérons que nous verrons ce mouvement se poursuivre dans encore plus de pays pleins de gens qui ont bien mieux à faire que de rester assis en attente.