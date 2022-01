Google apporte le Nest Hub de deuxième génération en Inde, mais des fonctionnalités clés manquent

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Google a lancé le Nest Hub de deuxième génération en Inde. Le modèle indien n’a cependant pas la fonctionnalité de suivi du sommeil de la version américaine. Il semble également que les commandes gestuelles soient absentes de la variante indienne.

Google a lancé pour la première fois le Nest Hub de deuxième génération il y a près d’un an, offrant une meilleure fonctionnalité audio, de prise en charge des gestes et de suivi du sommeil. Cela a clairement pris du temps à ce moment-là, mais la société a finalement introduit cet écran intelligent en Inde.

Le Nest Hub de deuxième génération se vend à Rs 7 999 (~ 108 $) en Inde, ce qui signifie qu’il est légèrement plus cher que le prix de 99 $ US. Malheureusement, vous payez un peu plus mais obtenez beaucoup moins avec cette variante régionale.

Les représentants de Google ont confirmé à Android Authority que plusieurs fonctionnalités importantes ne sont pas disponibles pour les consommateurs indiens en raison de la dépendance au radar Soli :

Certaines des principales caractéristiques, telles que la détection du sommeil, ne fonctionnent pas dans l’appareil (sic) car elles sont basées sur la même technologie radar Soli que celle utilisée dans Pixel 4. Elle n’est actuellement pas autorisée à être utilisée en Inde.

Soli est également utilisé pour les commandes gestuelles sur le Nest Hub, vous permettant de passer votre main sur l’écran pour mettre en pause et lire le contenu. Il semble donc que les consommateurs indiens manqueront également cette fonctionnalité.

La fonctionnalité du radar Soli nécessite une approbation réglementaire locale, et nous avons déjà vu la série Pixel 4 équipée de Soli manquer complètement l’Inde en conséquence. Mais il semble que Google ait simplement décidé de lancer le nouveau Nest Hub en Inde de toute façon tout en désactivant probablement complètement la puce Soli.

Dans tous les cas, l’écran intelligent est disponible à partir d’aujourd’hui dans les coloris Chalk et Charcoal via Flipkart, Tata Cliq et Reliance Digital dans un premier temps.

