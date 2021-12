Google apporte l’expérience complète de l’application YouTube à votre ancien Chromecast

Complet avec une télécommande virtuelle pratique

L’année dernière, Google a finalement transformé le Chromecast en une boîte de streaming à part entière, dotée d’une toute nouvelle interface et d’une télécommande dédiée pour naviguer dans les menus et les applications. Bien sûr, des millions de Chromecasts à l’ancienne sont toujours branchés à l’arrière des téléviseurs. Avec une nouvelle mise à jour, Google fait en sorte que YouTube fonctionne davantage comme une application réelle – un changement majeur dans le fonctionnement habituel de ces récepteurs.

La société a annoncé le changement sur Twitter aujourd’hui, mettant en évidence une méthode améliorée pour parcourir les abonnements ou les vidéos recommandées. Plutôt que d’afficher un écran de démarrage générique, l’interface utilisateur TV-friendly classique pour YouTube est désormais affichée. Étant donné que ces appareils Chromecast n’ont pas de télécommande physique, l’application YouTube passe automatiquement à un D-pad virtuel afin que vous puissiez naviguer dans les vidéos et les listes de lecture. Il prend également en charge les télécommandes de télévision via HDMI-CEC.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

C’est une grande amélioration par rapport à la méthode classique de sélection et de diffusion de contenu. Bien que cela ne soit limité qu’à une seule application pour le moment, vous devez vous demander si Google envisage de laisser d’autres services de streaming comme Netflix ou Hulu ajouter également leurs propres interfaces utilisateur. Alors que la dernière unité avec Google TV s’est avérée être un succès, de nombreux gadgets Chromecasts et Chromecast Ultra de troisième génération sont encore utilisés régulièrement par les consommateurs, d’autant plus que la société a continué à distribuer des dongles 4K avec les kits Stadia.

Si vous utilisez un Chromecast, commencez à diffuser depuis YouTube pour vérifier si vous avez accès à cette mise à niveau. Qui sait, vous pourrez peut-être retarder la mise à niveau vers la version Google TV pendant un peu plus longtemps.

Prise en charge des anciens Chromecast

Bien que les premiers rapports aient suggéré que l’interface utilisateur dédiée de YouTube était limitée aux nouveaux modèles de Chromecast, certains de nos commentateurs ont noté qu’elle fonctionnait également sur les modèles de première et de deuxième génération. Votre kilométrage peut varier, mais il semble que tout le monde puisse profiter de ces nouvelles fonctionnalités. Nous avons mis à jour notre couverture.

Obtenez un chargeur ou une banque d’alimentation Anker jusqu’à la moitié pour le Black Friday

Jus de tout votre équipement

Lire la suite

A propos de l’auteur

Will Sattelberg (739 articles publiés)



Will est un passionné d’Android depuis qu’il a obtenu son premier smartphone en 2011. Il adore regarder des films, a un arriéré sans fin de jeux vidéo et produit un podcast comique pendant son temps libre. Il vit à Buffalo, NY et est prêt à vous donner des recommandations d’ailes de poulet à tout moment. Il suffit de demander.

Plus de Will Sattelberg