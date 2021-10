Google Apps pour iOS passe à UIKit après une décennie de conception matérielle

Google met fin à son interface utilisateur personnalisée Material Design pour les applications iOS afin de passer à l’UIKit pur, selon Jeff Verkoeyen, responsable de la conception de Google pour les plates-formes Apple.



La suite d’applications de Google pour iOS et iPadOS, y compris Gmail, Google Maps, Google Photos, Google Drive et YouTube, utilise des interfaces utilisateur personnalisées qui reflètent l’expérience sur Android depuis près d’une décennie. Le but de ces directives de conception matérielle était d’unifier autant que possible la conception de logiciels sur les ordinateurs de bureau, les mobiles et le Web pour une expérience cohérente.

Dans un récent fil Twitter, Jeff Verkoeyen a expliqué qu’à l’avenir, Google utilisera la conception d’UIKit, le framework d’Apple pour la création d’interfaces dans les applications iPhone et iPad. Verkoeyen a déclaré qu’auparavant UIKit n’était pas viable en raison de « lacunes » dans son langage de conception, mais qu’un effet secondaire de cela « s’éloignait de plus en plus des fondamentaux de la plate-forme Apple car ces fondements évoluaient également d’une année à l’autre ». Le problème a également été signalé par certains utilisateurs qui ont estimé que l’utilisation des applications iOS de Google offrait une expérience discordante et incohérente avec le reste du système d’exploitation.

À partir d’iOS 14, Google pense que la conception d’UIKit s’est suffisamment améliorée pour l’utiliser largement dans ses applications iOS et iPadOS. Depuis le début de 2021, l’équipe de conception de Google pour les plates-formes Apple « a commencé une évaluation approfondie de ce que signifie créer une expérience Google caractéristique sur les plates-formes Apple en évaluant de manière critique l’espace de « l’utilité » par rapport aux moments clés de la marque, et les composants nécessaires pour atteindre Soit. »

Les utilisateurs peuvent s’attendre à voir beaucoup moins de composants personnalisés dans les applications Google, avec des éléments tels que des commutateurs, des barres, des commandes, des listes et des menus qui changent selon les conceptions du système d’Apple. Le résultat devrait être des applications Google iOS et iPadOS qui semblent beaucoup plus natives.

Il y aura toujours quelques-uns des « points forts du langage de conception de Google », mais mariés au « meilleur de l’UIKit ». La « nouvelle direction » « rendra vraiment les produits agréables sur les plates-formes Apple », a commenté Verkoeyen. Google recrute également actuellement des concepteurs pour son équipe de développement Apple au milieu du changement.