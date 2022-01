Google arrive au CES 2022 avec l’idée d’améliorer l’interconnexion entre les appareils Android | La technologie

L’avenir d’Android passe par l’interconnexion entre ordinateurs et Google est arrivé au CES 2022 avec quelques nouveautés qui valent la peine de s’arrêter.

Le CES est l’environnement parfait pour annoncer des nouveautés et Google ne le serait pas moins avec Android. Le système d’exploitation mobile le plus utilisé veut continuer à se développer dans un contexte où la numérisation se développe dans nos vies et cherchent à rendre leur écosystème plus complet et accessible.

Lors de l’acquisition d’un appareil, il s’agit généralement coupler avec le mobile pour que son utilisation de celui-ci soit simple. Avec cet objectif est né Fast Pair, l’outil qui les connecte au mobile via Bluetooth et qui va être promu dans les prochains mois.

Désormais, Android vous permettra de vous connecter avec des équipements qui iront au-delà de l’audio, des ordinateurs portables ou de la voiture. Il veut aussi qu’ils s’associent plus appareils domestiques intelligents et téléviseurs pour en profiter au maximum et sans problèmes.

Cette démarche touchera également les Chromebooks dont la connexion au mobile Android sera immédiate et ouvrira une palette de des possibilités qui vont au-delà des fonctions de base comme le partage d’écran ou les données WiFi.

Bientôt aussi les ordinateurs peuvent être verrouillés et déverrouillés à partir de plusieurs appareils, comme un Chromebook ou une tablette à partir d’une montre connectée avec Wear OS.

L’objectif est que l’interconnexion entre les appareils est aussi intelligente et agile que possible. Basculez instantanément le son de l’un à l’autre via Bluetooth selon les besoins, distribuez le son à travers les enceintes les plus intéressantes de la maison, connectez-vous avec des équipements de plus de marques…

Concernant ce dernier, il est également annoncé que dans les prochains mois Chromecast s’intégrera aux enceintes et barres de son Bose.

Vous pouvez profiter de jeux vidéo sur Chromecast seul ou avec des amis, et c’est l’une des meilleures expériences pour commencer une grande fête à la maison.

Enfin, il travaille également à faciliter la connexion des mobiles Android avec Windows dans plusieurs domaines : « avec Fast Pair, il sera possible de configurer rapidement des accessoires Bluetooth, de synchroniser des SMS et de partager des fichiers avec Nearby Share », rapportent-ils sur Google.

Pour y parvenir maintenant collaborer avec Acer, HP et Intel, bien qu’aucune date ne soit donnée. À l’heure actuelle, il a été signalé que les résultats commenceraient à être visibles « dans quelques mois ».