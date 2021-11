Google Assistant lira ce que vous envoyez d’une simple pression sur un bouton | La technologie

Google a doté son assistant intelligent d’une fonctionnalité avec laquelle il peut lire à haute voix les textes que nous commandons, bien qu’avoir cette fonctionnalité sur le mobile soit un peu compliqué.

Google Assistant a parcouru un long chemin pour arriver à ce qu’il est aujourd’hui. Et, est-ce que Google a choyé son assistant intelligent pour en faire l’un des plus faciles à utiliser et, en même temps, l’un des plus intelligents.

Le rythme des ajouts et des améliorations qui ont été intégrés à Google Assistant permettent à ses fonctionnalités d’être les plus utiles au quotidien. Mais les Mountain Viewers ne semblent pas vouloir se contenter de ça.

En fait, ce que l’on sait aujourd’hui, c’est que Google Assistant intégrera une fonctionnalité qui lui permettra de lire les textes à l’écran que nous décidons. Cette fonctionnalité permettra, par exemple, de lire à haute voix quelque chose sur Internet.

La fonctionnalité qui convertit le texte en parole provient également de Google Lens, qui peut être utilisé en activant cette fonctionnalité. Ce qui se passe, c’est que maintenant un bouton serait ajouté qui activerait la lecture à haute voix du contenu.

Au niveau utilitaire, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’avoir une plus grande et meilleure accessibilité aux différents contenus, permettant aux barrières de devenir de plus en plus minces jusqu’à ce qu’elles disparaissent complètement.

Tout cela peut sembler extrêmement bien, mais la vérité est que les choses ne sont généralement pas aussi bonnes qu’elles le paraissent. En fait, cette fonctionnalité n’est actuellement disponible que sur certains terminaux.

Les terminaux qui y ont accès sont les Google Pixels et, en plus, ils doivent être ceux qui sont mis à jour vers Android 12. Il est donc également obligatoire d’avoir la dernière version du système d’exploitation de Google pour pouvoir utiliser la fonctionnalité.

Nous devrons attendre de savoir si le reste des appareils aura cette fonctionnalité à un moment donné. Nous l’espérons, mais Google a tendance à être assez capricieux avec les caractéristiques uniques de ses appareils.