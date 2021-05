Google Assistant repéré avec une métamorphose colorée avant un possible système de thème Android 12

Depuis la sortie du premier aperçu du développeur Android 12 pour des téléphones comme le Google Pixel 5, une forme de thématisation à l’échelle du système a été repérée comme une nouvelle façon colorée de personnaliser l’interface utilisateur de votre smartphone. Un utilisateur vient peut-être de découvrir la profondeur des thèmes, montrant comment Google Assistant apparaîtra avec différents arrière-plans colorés.

Dans les captures d’écran (via XDA-Developers), l’arrière-plan de Google Assistant apparaît en bleu et dans différentes nuances de vert avec quelques couleurs d’accent. Bien qu’il soit probable que les couleurs d’arrière-plan soient liées au système de thème “monet” d’Android 12, l’utilisateur les a apparemment activées sur un téléphone Sony Xperia fonctionnant sous Android 11.

Pour le moment, on ne sait pas comment l’utilisateur a réussi à faire apparaître les couleurs. On dit que le système de thème d’Android 12 modifie l’arrière-plan de certains éléments de l’interface utilisateur en fonction de la couleur dominante du fond d’écran de l’appareil. Et bien que le thème ait déjà été repéré dans l’application des paramètres parmi d’autres zones de l’interface utilisateur d’Android 12, c’est la première fois qu’il est vu s’étendre à Google Assistant.

Une autre fonctionnalité que l’utilisateur a réussi à activer sur son appareil est les raccourcis “Mes actions” pour l’Assistant Google. C’est une fonctionnalité qui donne aux utilisateurs la possibilité d’ajouter des actions en un clic pour Google Assistant, évitant ainsi de prononcer la commande. Ce n’est pas sans rappeler la façon dont Google permet aux utilisateurs de configurer et de gérer les routines de l’Assistant Google, qui peuvent être créées en tant que raccourcis d’écran d’accueil.

Les raccourcis Mes actions seront disponibles sur le panneau de l’Assistant Google, comme indiqué dans les captures d’écran ci-dessus. L’utilisateur a déjà réussi à mettre en œuvre une action pour régler son volume à 50%, ce qui suggère que toute action unique que Google Assistant peut effectuer peut également être définie comme un raccourci.

Bien que le thème de l’Assistant Google puisse être lié à Android 12, les raccourcis Mes actions ne semblent pas l’être. Cela dit, avec Google I / O 2021 dans moins d’une semaine, nous n’aurons peut-être pas à attendre longtemps pour obtenir plus d’informations sur ces fonctionnalités, telles que la manière dont Google pourrait prévoir de mettre en œuvre une meilleure thématisation sur certains des meilleurs téléphones Android en dehors de son propres appareils Pixel.

