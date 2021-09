Google Assistant s’associe à Reese Witherspoon pour vous proposer des recommandations de livres personnalisées

Google et Reese Whitherspoon se sont associés pour proposer des recommandations de lecture personnalisées et mains libres à vos appareils compatibles avec l’Assistant Google.

À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs des pays anglophones peuvent accéder au club de lecture de Reese depuis leur téléphone, leur écran intelligent ou les meilleurs haut-parleurs de l’assistant Google en disant simplement : “Hey Google, lis avec le club de lecture de Reese”. Les utilisateurs novices seront accueillis avec une introduction sur le service de Reese elle-même et se renseigneront directement sur la sélection de livres de ce mois-ci.

Avec Reese’s Book Club, les utilisateurs peuvent avoir un aperçu des choix de livres mensuels avec la vidéo et l’audio de Reese Whitherspoon alors qu’elle explique pourquoi elle a apprécié un livre en particulier. Et s’il s’agit d’un livre que vous avez déjà lu, elle fournit également des critiques pour les choix de livres. Les utilisateurs peuvent également répondre à un quiz pour aider à personnaliser les recommandations de livres en fonction de leurs intérêts.

Et si un livre attire votre attention, vous pouvez vous rendre sur Google Play Livres et l’acheter ou l’ajouter à votre “pile de livres”.

Vous n’avez pas besoin d’être membre pour accéder au Reese’s Book Club, mais si vous l’êtes déjà, vous pouvez lier votre compte pour apporter votre profil personnalisé à l’expérience Google Assistant. Si vous êtes un nouvel utilisateur, vous pouvez également vous inscrire gratuitement avec votre compte Google.

Pour une expérience plus pratique, les membres du club de lecture de Reese auront accès à des discussions, à divers prix et avantages, à un préavis des choix de livres mensuels, etc., tous accessibles via l’application Android.

