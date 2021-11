Google Assistant sur Pixels a obtenu un nouveau raccourci pratique

Plus besoin de dire « Lisez-moi ceci »

Les Pixel 6 et 6 Pro sont entre nos mains depuis quelques semaines maintenant, mais nous continuons à découvrir de nouvelles choses à la fois matérielles et logicielles. Il s’avère qu’Android 12 offre à l’assistant sur les téléphones Pixel un nouveau raccourci intéressant vers la fonctionnalité Lisez-le-moi que nous avons abordée il y a quelque temps.

Lorsque vous lancez Google Assistant tout en lisant un article sur votre téléphone Pixel exécutant Android 12 (comme celui que vous regardez actuellement), vous devriez voir deux nouveaux raccourcis en haut de la feuille qui glisse du bas. Il y a un raccourci Lens et une option « Lire ». Alors que Lens fait son travail habituel en vous fournissant des détails supplémentaires sur les images et le texte affichés sur votre écran, le raccourci Lire vous amène directement à la fonction de lecteur d’écran relativement inconnue de l’assistant pour les articles.

Bien qu’il soit désormais très simple d’accéder aux utilisateurs de Pixel, la fonctionnalité est disponible sur tous les téléphones Android. Si vous n’avez pas les raccourcis, vous devez appeler l’Assistant pendant la lecture d’un article et dire quelque chose comme « Lisez-le », « Lisez-le-moi » ou « Lisez-le à haute voix ». Cela vous jettera dans la même interface de type lecteur de podcast que vous pouvez voir dans la capture d’écran du milieu ci-dessus. Pour plus de détails, n’oubliez pas de consulter notre tutoriel détaillé.

Comme pour pratiquement toutes les fonctionnalités logicielles publiées par Google ces jours-ci, il est tout à fait possible que les nouveaux raccourcis de l’assistant soient liés à d’autres dépendances. Par exemple, les deux raccourcis ne sont pas disponibles sur mon Pixel 3, qui est par ailleurs mis à jour avec la dernière version disponible d’Android 12 et de l’application Google. Il est possible qu’il n’ait pas encore été déployé sur ce téléphone, mais Google pourrait également couper la compatibilité en fonction de l’âge de votre matériel. Assurez-vous de mettre à jour votre application Google et votre téléphone avec le dernier logiciel disponible pour tenter votre chance, mais votre kilométrage peut toujours varier.

La fuite du Samsung Galaxy S22 révèle les dates de précommande et de lancement

Juste à temps

Lire la suite

A propos de l’auteur

Manuel Vonau (1483 articles publiés)



Manuel est un passionné de technologie et un fan d’Android basé à Berlin. Lorsqu’il n’écrit pas d’articles pour Android Police, il est probablement vidéaste.

Plus de Manuel Vonau